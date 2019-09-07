Следователи по делу о катастрофе крушения "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе допросили бывшего начальника ПВО в контролируемом сепаратистами городе Снежное перед выдачей его в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы всё это сделали. Всё, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал Зеленский.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью агентству рассказал, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России.

Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Дочь Цемаха заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции СБУ был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает со ссылкой на свои источники журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская. В СБУ эту информацию отрицают.