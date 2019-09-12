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Полиция пришла с обысками к координаторам движения "Голос"

Сотрудники движения "Голос" в Казани (архивное фото)

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Рано утром 12 сентября полиция пришла с обыском в квартиру координатора саратовского отделения движения в защиту прав избирателей "Голос" Александра Никишина. Он санкционирован постановлением Басманного суда Москвы, сообщили Никишину. По словам полицейских, обыск проводят в рамках расследования дела "о финансировании Навального".

Всего в квартиру зашли шесть сотрудников полиции. Ранее Никишин написал в фейсбуке, что к нему ломятся неизвестные и собираются пилить дверь.

Также стало известно об обыске в квартире координатора "Голоса" в Казани Михаила Тихонова. Позже глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что Тихонова доставили в Следственный комитет на допрос.

Кроме этого обыск проходит у отца заместителя координатора "Наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева, об этом он сообщил в фейсбуке.

Александр Никишин, Михаил Тихонов и Азат Габдульвалеев в период избирательной кампании занимались обучением наблюдателей и читали лекции, в том числе для активистов "Штабов Навального".

Движение в защиту прав избирателей"Голос" расценивает ситуацию с обысками как попытку давления и запугивания общественных наблюдателей.

Сегодня же обыски проходят в штабах Алексея Навального в десятках городов по всей России. Несколько координаторов доставлены в Следственный комитет на допросы.

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В штабах Навального по всей России проходят обыски

Обыски связаны с делом об отмывании денег, которое Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в начале августа.

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