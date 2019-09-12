В штабах Навального по всей России проходят обыски

Полиция пришла с обысками к сотрудникам штабов Алексея Навального в 30 городах России. Одновременно проводят более ста обысков, написал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"ОВД Инфо" сообщает об обысках у сторонников оппозиционного политика в Кемерове, Липецке, Балакове, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Чебоксарах, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Томске и Новосибирске, Владивостоке, Ижевске, Казани, Красноярске, Кургане, Мурманске, Омске, Саратове, Ставрополе.

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев написал об обысках в Перми и Белгороде.

Полиция также пришла к координатору штаба в Тамбове Диане Рудаковой, ко всем сотрудникам штаба Навального в Ростове-на-Дону и к юристу штаба в Пензе, сообщает "Медиазона". В Санкт-Петербурге идёт обыск у руководителей штаба Навального Александра Шуршева и Ольги Гусевой. В Иркутске после обыска задержаны координатор и волонтёр штаба, сообщает издание.

Как написал в своем телеграм-канале соратник политика Леонид Волков. "Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".

По информации СМИ, обыски связаны с делом об отмывании денег, которое Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в начале августа.

Ранее на этой неделе с обысками приходили к сотрудникам штабов Навального в Уфе, Самаре, Перми, Челябинске и Саранске. Все они были связаны с уголовным делом об отмывании денег.

7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Двумя днями ранее полиция обыскала офис ФБК в Москве и студии канала "Навальный.Live". Обыски по делу об отмывании денег также проходили в начале августа.