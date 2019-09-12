Следственный комитет завёл уголовное дело из-за митинга в Улан-Удэ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти из-за стихийного митинга в Улан-Удэ 12 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следователей, один из участников митинга распылил в лицо росгвардейца аэрозоль из газового баллончика. Сотрудник правоохранительных органов якобы получил ожёг роговицы глаза. "Новая газета" со ссылкой на очевидцев сообщала, что слезоточивый газ применила Росгвардия, после чего начала жёстко задерживать митингующих.