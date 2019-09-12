Следственный комитет завёл уголовное дело из-за митинга в Улан-Удэ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти из-за стихийного митинга в Улан-Удэ 12 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следователей, один из участников митинга распылил в лицо росгвардейца аэрозоль из газового баллончика. Сотрудник правоохранительных органов якобы получил ожёг роговицы глаза. "Новая газета" со ссылкой на очевидцев сообщала, что слезоточивый газ применила Росгвардия, после чего начала жёстко задерживать митингующих.
- Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Около 200 человек вышли на городскую площадь с требованием освободить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет из Якутска в Москву, чтобы провести "обряд изгнания" Владимира Путина.
- Позже протестующие потребовали устроить перевыборы мэра, на которых победил Игорь Шутенков, выдвигавшийся при поддержке "Единой России".
- Несколько сотен сторонников проигравшего кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования. Лидера протестов Дмитрия Баирова арестовали на пять суток, ещё одного активиста - Баира Цыренова - оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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