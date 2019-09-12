В Берлине прошла церемония вручения премии "Репортёров без границ"

В Берлине прошла церемония вручения ежегодной премии международной правозащитной организации "Репортеры без границ" за свободу прессы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лауреатами стали три журналистки - Эман аль-Нафджан из Саудовской Аравии, Фам Доан Транг из Вьетнама и Кэролайн Маскат с Мальты.

Эман аль-Нафджан удостоена награды в категории "За отвагу". По словам правозащитников, решение присудить премию связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашшоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года. Кроме того, журналистка жёстко критикует Эр-Рияд и активно выступает за соблюдение прав женщин в королевстве.

Вьетнамский блогер Фам Доан Транг получила премию в категории "Влияние" за борьбу за гражданские права и свободу прессы в стране, где нет независимых СМИ. Как отмечает Deutsche Welle, журналистку неоднократно избивали и задерживали за профессиональную деятельность.

Мальтийская журналистка Кэролайн Маскат стала лауреатом в категории "За независимость". Маскат является создателем независимой онлайн-платформы, где публикуются независимые журналистские расследования, в том числе и о коррупции во власти.

Маскат стала единственным лауреатом, присутствовавшим на церемонии. Журналисткам из Саудовской Аравии и Вьетнама запрещён выезд их стран.

В 2019 году на премию претендовали 12 человек. Единственным номинантом из России был издатель оппозиционной газеты "Новые колёса" из Калининграда Игорь Рудников.

1 ноября 2017 года Рудников был задержан по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, журналист требовалу Леденёва 50 тысяч долларов за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В июне 2019 года суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова из-под стражи. Журналисту переквалифицировали статью обвинения с вымогательства на самоуправство и назначили 550 часов обязательных работ. Ранее прокурор требовал для Рудникова 10 лет лишения свободы.

Премия "Репортёров без границ" существует с 1992 года. Её вручают независимым журналистам.