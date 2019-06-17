Главреда "Новых колёс" Игоря Рудникова освободят из зала суда

Суд в Санкт-Петербурге переквалифицировал статью обвинения журналисту Игорю Рудникову с вымогательства на самоуправство. Она не предусматривает лишения свободы. Это означает, что после завершении чтения приговора, Рудникова освободят в зале суда, сообщает "Медиазона".

Суд посчитал, что действия Рудникова не были вымогательством. Ранее прокурор требовал для него 10 лет колонии.

Главный редактор калининградского издания "Новые колёса" и бывший депутат областной думы Игорь Рудников был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Рудников требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете.

Рудников обвинения отвергал. Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование Рудникова связано с его профессиональной деятельностью и статьями о коррупции в Следственном комитете.

Издание “Новые колеса" неоднократно публиковало резонансные материалы. В течение 2018 года региональное управление Роскомнадзора вынесло газете два предупреждения, связанные с её публикациями. 1 февраля Калининградский областной суд закрыл "Новые колёса" по иску надзорного ведомства.