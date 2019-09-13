В Кемерове на инвалида завели второе дело о неуважении к власти

На инвалида Илью Путевского из Кемеровской области завели второе уголовное дело о неуважении к власти. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Об этом написал в своём телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам Чикова, участковый "усмотрел недопустимую критику власти" в публикации Путевского в соцсети "ВКонтакте", где он сравнил партию "Единая Россия" с "чумой".

В сентябре на Путевского завели уголовное дело об оскорблении судьи. По его словам, дело в том, что он якобы показал сидевшей в автомобиле судье Ксении Раймер средний палец. Путевский категорически отрицает оскорбительный жест.

Ранее судья Раймер оштрафовала Путевского на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине.