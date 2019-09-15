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Турция заявила о завершении второй партии поставок ракетных комплексов С-400

Реджеп Эрдоган (слева) и Владимир Путин (справа)

Турция получила все компоненты второй партии российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает турецкий МИД. Москва информацию о завершении поставок пока не подтвердила.

Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов. На вооружение Турции они поступят в апреле следующего года. К этому времени Россия обещает обучить турецких военных.

Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года. Поставки деталей ракет в Анкару продолжились 27 августа.

  • За сотрудничество с российскими военными Вашингтон грозит санкциями против Анкары. Ранее США отказались поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за покупки российских С-400. МИД Турции заявил о том, что данное решение США "несовместимо с духом [Североатлантического] союза и не имеет законного обоснования".

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