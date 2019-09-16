Убит под домашним арестом. Смерть сепаратиста в Мариуполе

В понедельник полиция Донецкой области Украины подтвердила Украинской службе Радио Свобода, что утром 16 сентября в Мариуполе, в своей квартире на улице Воинов-Освободителей был убит 28-летний уроженец города Роман Джумаев. В него выпустили в упор семь пуль. Роман Джумаев воевал на стороне сепаратистов "ДНР" и откровенно рассказывал об этом в интервью Радио Свобода, но несмотря на это, возбужденное против него уголовное дело так и не было расследовано – хотя это могло бы спасти ему жизнь.

История Джумаева кажется совершенно сюрреалистической: молодой парень работал программистом в Киеве, после начала войны на востоке Украины уехал воевать в Донбасс на стороне пророссийских сепаратистов, участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево. В 2016 году перебрался в Белоруссию, где в большом интервью Радио Свобода признался в убийствах украинских военных – хотя украинские власти на тот момент уже возбудили против него уголовное дело об "участии в незаконных вооруженных формированиях" (позже к нему добавилось дело по статье о терроризме).

После этого Джумаев снова сменил место жительства, поселившись в России, однако был задержан осенью 2017 года при попытке пересечь линию разграничения между самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" и подконтрольной украинским властям территорией. Несмотря на все сделанные ранее признания, в мае 2018 года суд отпустил Джумаева под домашний арест, причем находиться дома он был обязан только ночью.

Джумаев вернулся в дом своей матери в Мариуполе и открыл в центре города киоск, в котором торговал пиццей. В декабре 2018-го он распылил перцовый газ из баллончика в лицо полицейским, когда власти Мариуполя попытались снести его торговую точку из-за того, что она была построена самовольно. После этого Джумаев снова был арестован, но 5 августа 2019 года в очередной раз отпущен под домашний арест.

"Я поехал потому, что у меня прадед воевал, всю Украину прошел и вернулся с оторванной рукой. И георгиевская лента, и всегда мы были за Россию. А теперь… Я принял сторону Донецкой области, потому что я сам из Мариуполя. Я видел, как люди работают, как последнюю копейку экономят. А тут эти скачут: мы хотим в Европу", – рассказывал Роман Джумаев в интервью Белорусской службе Радио Свобода в кафе в центре Минска в марте 2016 года. В числе прочего Джумаев тогда говорил и о своем участии в боях за аэропорт Донецка:

Фрагмент интервью 2016 года:

– Ты принимал участие в штурме донецкого аэропорта. Когда ты туда попал?

– 1 октября нас собрал "Абхаз" (нас было уже около 200 человек) и сказал, что идем на штурм аэропорта. Мы собрались на железнодорожном вокзале (это был пункт отправки) и сразу попали под обстрел. 2 октября мы уже начали базироваться на Стратонавтов. Вообще аэропорт можно было захватить на протяжении нескольких дней. Но команды были непоследовательные: то вперед-вперед, то назад-назад. В большей степени "ополченцы" погибали из-за команды "назад-назад".

– Большие потери были?

– Да. В аэропорту было много случаев, когда наши генералы посылали людей просто на убой. На самом деле и ВСУ скрывают реальные потери, и мы. Но у нас тогда они даже не то что скрывались, там просто всех учесть было невозможно.

– Кто брал аэропорт?

– Там стояла бригада "Гиви", бригада "Моторолы" и мы – наши три бригады участвовали в захвате аэропорта. "Гиви" до войны был охранником в магазине. Как по мне – он нормальный командир. А вот "Моторола", этот "метр с кепкой", – у него сильная "звездная болезнь", много людей на убой посылал. Взяли мы сначала гостиницу, потом здание милиции на территории аэропорта (ну как здание – там не было зданий, там все было разрушено). Потом где-то в середине октября 2014 года взяли старый терминал, и потом уже большую часть времени мы базировались в старом терминале. Большая часть аэропорта была наша. Только в новом терминале была заблокирована небольшая горстка украинских бойцов, может, человек сто ("киборги". – РС), – им выбраться было уже невозможно. Новый терминал штурмовал в основном "Моторола" со своей бригадой "Спарта".

– Что ты ощущал, когда впервые убил человека?

– В первый раз я ничего не ощущал. Это был такой страх, такой адреналин, что не задумывался вообще, там вообще отключен мозг, – рассказал Белорусской службе Радио Свобода Роман Джумаев.

О чем он задумывался потом, когда пытался после этого интервью вернуться в Украину или открывал киоск с пиццей в центре Мариуполя, – можно только догадываться. Автор одного из интервью с Романом Джумаевым, журналист Игорь Ильяш, называет его историю "абсурдной" и отмечает, что определенную роль в ее развязке сыграла "беззубость украинского правосудия":

Игорь Ильяш:

Пишут, что Роман Джумаев – боевик "ДНР", интервью с которым я делал в Минске в марте 2016 года, – убит в Мариуполе. Можно, конечно, сказать, что это результат беззубости украинского правосудия, которое никак не могло осудить боевика и постоянно освобождало его из-под стражи. Но в действительности – это закономерная развязка совершенно абсурдной истории Романа Джумаева.

В отличие от большинства боевиков на Донбассе, Джумаев не был люмпеном. Программист по специальности. До войны работал в Киеве и, по его собственным словам, неплохо жил. Но потом случился Майдан и этот человек вдруг решил поехать воевать за “Новороссию”. Почему? А потому что его прадед воевал против немцев и “всю Украину прошел”. Разорив свой родной регион, Роман летом 2015 года принял решение все бросить и уехать в Беларусь. А там, отлично зная, что в Украине на него заведено уголовное дело, решил дать мне интервью, где рассказал о своих “подвигах” на Донбассе. Наконец, после всей шумихи вокруг интервью и, как итог, вынужденного отъезда из Беларуси, Джумаев в сентябре 2017 года решает вернуться на подконтрольную Украине территорию. Его там арестовывают. А уже после изменения меры пресечения, в Мариуполе он вступает в конфликт с полицией, хотя на нём и так висит уголовное дело по террористической статье. Снова попадает под арест, а затем его снова освобождают. В итоге, в сентябре 2019 года, Джумаева убивают в собственном подъезде.

Я даже не знаю, как это все назвать. Честно говоря, после таких историй ощущаешь неподдельный ужас от фантастической иррациональности того, что происходит на Донбассе.

Украинские волонтеры, помогавшие армии в Мариуполе во время активной фазы конфликта на востоке страны, восприняли новости о смерти Джумаева как справедливое возмездие. Сторонники "ДНР" и "ЛНР" пишут о "геноциде", который ждет население неподконтрольных Украине территорий Донбасса в случае реинтеграции территорий "народных республик". Немало критических слов в соцсетях пишут и в адрес суда, который, несмотря на серьезнейшие обвинения, из раза в раз отказывался оставлять Джумаева под арестом.

В связи с убийством Романа Джумаева в Украине вспомнили еще одну недавнюю историю, когда благодаря "закону Савченко" вышел на свободу Валерий Кирсанов, украинский наводчик, помогавший российским военным обстреливать город из "Градов" 24 января 2015 года. В результате ошибочной наводки ракеты упали на территории жилого микрорайона, погибли 30 человек.

Украинская полиция теперь ищет убийц Романа Джумаева, которых, по одной из версий, было несколько. По данным украинского агентства "Униан", одному из них было столько же лет, сколько погибшему, – 28.