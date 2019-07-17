Сегодня, 17 июля, исполняется 5 лет со дня гибели "Боинга 777-200ER" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донецкой областью Украины, над зоной боев между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, ракетой серии 9М38, выпущенной из ЗРК "Бук". Погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира (в том числе 80 детей) и 15 членов экипажа.

Все участники войны на востоке Украины до сих пор упорно отрицают свою причастность к катастрофе, хотя идущее уже пятый год международное следствие все конкретнее указывает лишь в одну сторону. Судебный процесс по делу о гибели пассажиров и самолета начнется 9 марта 2020 года в окружном суде нидерландской Гааги.

Полномочия по проведению расследования возложены на Совет по безопасности Нидерландов (DSB) и Объединенную следственную группу (JIT) под руководством Нидерландов, которые сделали вывод, что самолет был сбит ракетой класса "земля – воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР). По данным JIT, этот комплекс "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил и был привезен на Украину из России в день катастрофы. После запуска ракеты, уничтожившей лайнер, данный "Бук" был возвращен обратно на российскую территорию.

Катастрофа малайзийского "Боинга" по числу погибших является крупнейшей с 11 сентября 2001 года и входит в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Она стала крупнейшей авиакатастрофой XXI века и на всем постсоветском пространстве.

Гибель рейса МН17 заметно усилила международное давление на власти Российской Федерации, хотя российское Минобороны и другие высшие российские чиновники отвергают все выводы международного расследования о том, что ЗРК "Бук", с помощью которого был сбит самолет, принадлежал российским ПВО. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" утверждает, что, согласно проведенным его собственными специалистами экспериментам, самолет был уничтожен ракетой, принадлежащей украинской армии, с контролировавшейся ей территории.

Международная Объединенная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом, 19 июня назвала имена и клички первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов (Гюрза, он же Халиф), Сергей Дубинский (Хмурый) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" на контролируемую донбасскими сепаратистами территорию. Выданы международные ордера на их арест по обвинению в убийстве 298 человек. Нидерланды не будут просить о выдаче подозреваемых, поскольку и российские, и украинские законы запрещают выдачу своих граждан, но настаивают на их допросе.

В частности, JIT представила ранее не публиковавшиеся аудиозаписи переговоров между Стрелковым и бывшим так называемым премьер-министром "ДНР", гражданином России Александром Бородаем, с одной стороны, и, как утверждается, высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе главой аннексированного Крыма Сергеем Аксёновым и помощником президента России Владиславом Сурковым – с другой. Прямо о "Буке" и "Боинге" речь там не шла. Однако из опубликованных фрагментов очевидно, что лидеры сепаратистов просили Москву о военной поддержке, и она им непрямо была обещана. При этом российские чиновники избегали того, чтобы называть конкретных лиц и конкретные меры "помощи".

Так, в разговоре с помощником Сергея Аксёнова от 8 июля Стрелков говорит, что сепаратистам "нужны противотанковая артиллерия, нужны танки, ПВО... И все это нужно со специалистами, потому что времени их готовить у нас не будет, уже нет". Аксёнов в разговоре со Стрелковым говорит, что решение "уже принято" и создан "координационный центр". В разговоре с Бородаем от 11 июля 2014 года Сурков говорит, что вопрос о помощи сепаратистам "обсуждается с товарищами" и они обещают предпринять некие действия.

Стрелков и Дубинский несколько раз в последнее время говорили, что не видят смысла в разговоре со следователями. Стрелков сейчас живёт в Москве. Дубинский – в Ростовской области. Где находится Харченко, неизвестно, однако в 2017 году пользователь ВКонтакте Андрей Комчатов оставил под одним из постов Игоря Стрелкова несколько комментариев, из которых следует, что "Крот" был убит в России из-за того, что слишком много знал о причинах катастрофы "Боинга". Следствие же полагает, что он может находиться на территории Украины. Пулатов в 2017 году писал, что находится "на нашей территории" (по контексту можно предположить, что речь идёт о России. – РС).

Теперь следствие сосредоточено на установлении личностей членов экипажа российского “Бука”, из которого был сбит пассажирский самолет (предполагается, что экипаж мог быть из России), и российских офицеров, отдавших приказ о его доставке из расположенной в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады.

Одним из доказательств, представленных JIT, оказалась переписка в ВК бывшего срочника, служившего в этой бригаде. Следователи не называли его имени, но журналистам издания The Bell удалось быстро найти, о ком идет речь, и опубликовать переписку. После этого доступ к аккаунту был закрыт, а его владелец сказал, что все опубликованное – “фейк”. Официальная российская реакция была примерно такой же: "Где ваши доказательства"?

У расследовательской группы Bellingcat, выясняющей обстоятельства трагедии по открытым источникам, список подозреваемых значительно шире. О судьбе одного из информаторов следствия, украинского разведчика Ивана Безъязыкова, читайте тут.