Актёр Александр Паль объявил флешмоб в поддержку Павла Устинова

Актёр Александр Паль объявил флешмоб в поддержку актёра Павла Устинова. Защищая своего коллегу, Паль заявляет, что видео, подтверждающее невиновность Устинова, не было принято судом во внимание в качестве доказательства.

Павел Устинов приговорён к трём с половиной годам лишения свободы за "применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии" на акции протеста 3 августа в Москве.

Александр Паль назвал дело против Павла Устинова "полностью сфабрикованным", "произволом и самосудом". В соцсетях к акции начали присоединяться другие актёры.

Паль также был задержан на акции 3 августа. Его освободили из полицейского участка, как он рассказал, после звонка из администрации президента. Об этом сообщил телеканал "Дождь".