Прокуратура обжаловала отказ лишать родительских прав семью Проказовых

Перовская межрайонная прокуратура Москвы обжаловала решение суда об отказе лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым сыном. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

Мосгорсуд зарегистрировал жалобу прокуратуры, передаёт ТАСС. Дата заседания пока не назначена.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых. Иск против них подала прокуратура, по версии которой, на акции 27 июля Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребёнка родственнику жены.

Тогда же, 2 сентября, судья Никулинского районного суда Москвы отказалась лишать родительских прав Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа. Родителям объявили предупреждение, чтобы они "изменили поведение". Пётр Хомских говорил, что в тот день они с женой и двумя маленькими дочерями гуляли по бульварам, и случайно оказались у Пушкинской площади.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.