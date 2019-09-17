Идеолог свободного ПО уволился из MIT из-за критики за поддержку Эпштейна

Известный сторонник свободного программного обеспечения и учёный Ричард Столлман уходит с поста президента Free Software Foundation – организации, которую он основал в 1985 году. Также Столлман уволился из Массачусетского технологического института (MIT).

Такие решения связаны с критикой, которая обрушилась на Ричарда Столлмана после его высказываний о том, что жертвы миллиардера Джефри Эпштейна, возможно, добровольно соглашались на секс. В июле этого года Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали переписку Столлмана со студентами. В ней Ричард Столлман писал, что "наиболее правдоподобный сценарий" заключается в том, что несовершеннолетние жертвы изнасилования Эпштейна были "полностью готовы". Столлман также спорил об определении термина "изнасилование" и о том, можно ли его применять в отношении предполагаемых жертв.

Ричард Столлман известен как идеолог сообщества свободного программного обеспечения. Он также заложил основы операционной системы Linux.

В Массачусетском технологическом институте Столлман работал приглашённым лектором в Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта.​ Он сотрудничал с институтом с 1971 года.