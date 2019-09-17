В Бурятии задержан организатор митинга против нечестных выборов

В Бурятии задержан один из организаторов согласованного с властями митинга против нарушений на выборах Пётр Дондуков, сообщают "Сибирь.Реалии".
Ранее Дондуков уже задерживался за одиночный пикет. Сейчас его обвиняют в повторном нарушении правил организации публичных мероприятий.
В воскресенье в столице Бурятии Улан-Удэ прошёл согласованный митинг за честные выборы и против полицейского произвола, который собрал около тысячи человек.
На выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября победу одержал ставленник губернатора Бурятии Игорь Шутенков, ранее работавший первым зампредом правительства республики. Его основным соперником был член Совета Федерации и представитель КПРФ Вячеслав Мархаев. Собравшиеся на акции заявили, что выборы прошли с серьёзными нарушениями и потребовали проведения новых. Глава республики Алексей Цыденов, пришедший на митинг, пытался успокоить толпу, но его встретили криками "Позор!" и "В отставку!".
- Акции протеста начались в Улан-Удэ 9 сентября. Люди вышли на площадь в поддержку водителя Игоря Коношанова, которого арестовали за неповиновение сотрудникам полиции, и в поддержку шамана Александра Габышева, который отправился из Якутии в Москву "изгнать демона из Владимира Путина". Позже к акции присоединились представители КПРФ, недовольные проигрышем Вячеслава Мархаева на выборах мэра, и протестующие стали требовать перевыборов. В течение трёх дней люди не уходили с площади, несмотря на задержания.
- В ночь на 12 сентября – после того как, по версии властей, один из протестующих распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии – стихийная акция была окончательно разогнана. Полиция задержала 17 человек, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, арестовав 29-летнего Дмитрия Хараева.
- Протестующие утверждают, что Хараев – "случайный человек", а сотрудники полиции бросили дымовую шашку в автобус, где находились активисты, и сами же пострадали от неё.
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