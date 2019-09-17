В Бурятии задержан организатор митинга против нечестных выборов

В Бурятии задержан один из организаторов согласованного с властями митинга против нарушений на выборах Пётр Дондуков, сообщают "Сибирь.Реалии".

Ранее Дондуков уже задерживался за одиночный пикет. Сейчас его обвиняют в повторном нарушении правил организации публичных мероприятий.

В воскресенье в столице Бурятии Улан-Удэ прошёл согласованный митинг за честные выборы и против полицейского произвола, который собрал около тысячи человек.

На выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября победу одержал ставленник губернатора Бурятии Игорь Шутенков, ранее работавший первым зампредом правительства республики. Его основным соперником был член Совета Федерации и представитель КПРФ Вячеслав Мархаев. Собравшиеся на акции заявили, что выборы прошли с серьёзными нарушениями и потребовали проведения новых. Глава республики Алексей Цыденов, пришедший на митинг, пытался успокоить толпу, но его встретили криками "Позор!" и "В отставку!".