Суд в Подмосковье изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 миллиардов рублей. Об этом сообщила информационным агентствам Генеральная прокуратура.

У чиновника, руководившего районом с 1992-го по 2014 год, изъяли 1,7 тысячи объектов недвижимости, в основном земельных участков, четыре автомобиля и 5 миллиардов рублей наличными.

В частности, государство получило территорию клинского кинотеатра, лодочную станцию в парковой зоне, торговый центр, здание детской поликлиники, котельные, общественную баню, комплекс исторических зданий "Торговые ряды" на центральной площади города, рынок, территорию градообразующих заводов, по которым проходили междугородние железнодорожные пути, два детских сада, базы отдыха и участки для строительства жилых домов.

Постригань был арестован летом 2018 года. По версии следствия, чиновник внёс в документы заведомо ложные сведения о готовности построенного жилого дома в Клину. Позднее ему предъявили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и коррупции, обвинив, в частности, в переводе государственного имущества в личную собственности, его позиция по предъявленным обвинениям не сообщалась.

Адвокат Постриганя Анастасия Брайчева заявила РБК, что среди изъятого имущества – объекты, принадлежавшие другим людям. Расчёт стоимости недвижимости она назвала некорректной, заявив, что в Генпрокуратуре указали кадастровую, а не реальную стоимость объектов. Генпрокуратура ранее сообщала, что будет искать и другое имущество чиновника. Один из собеседников Радио Свобода, в частности, рассказывал об объектах бывшего главы Клинского района в Карловых Варах и Словении.

Госслужащие с рекордным имуществом на изъятие

Изъятые девять миллиардов рублей не стали не стали рекордными для Московской области, напоминает Русская служба Би-би-си.