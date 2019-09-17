Священники РПЦ выступили в защиту обвиняемых по "московскому делу"

Священнослужители Русской православной церкви подписали открытое письмо в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу". Они требуют, чтобы приговоры осужденным и тем кто только ожидает суда были пересмотрены. Письмо подписали более 40 служителей РПЦ. Оно опубликовано на сайте издания "Православие и мир".

Священники назвали "беспрецедентно жестоким наказанием" приговор Константину Котову, которого суд приговорил к четырём годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Служители церкви заявили, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. "Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью." - говорится в письме.

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Подозреваемыми по ним проходили 16 человек, позднее дела против некоторых из них закрыли. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как массовые беспорядки и применение насилия, на акциях в Москве не происходило.