В России прошёл единый день голосования. В регионах страны и аннексированному Крыму избирали глав 19 субъектов федерации и муниципальных и региональных депутатов 13 субъектов.
Наибольшее внимание было приковано к выборам в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В столице выборы в Городскую думу спровоцировали масштабный политический кризис после недопуска до них независимых кандидатов.
В Санкт-Петербурге кандидат от власти на пост губернатора города Александр Беглов остался в день голосования без электорально значимых соперников. В Хабаровском крае в 2018 году протестным голосованием был избран губернатор от ЛДПР, теперь партия побеждает на выборах в региональный парламент.
Эксперты фонда "Либеральная миссия" отмечали, что предвыборная кампания отметилась значительным снижением политической конкуренции, писала газета "Коммерсантъ". Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное число отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальное с 2012 года число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты.
Шесть временно исполняющих обязанности губернаторов пошли на выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство, отмечает газета "Ведомости". На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" - все они пошли самовыдвиженцами, опасаясь резкого снижения популярности партии.
В России завершился Единый день голосования. Идёт подсчёт голосов. Следим за выборами в Мосгордуму, выборами глав 16 регионов, включая Петербург, Законодательных собраний и мэров крупных городов.
Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, в этих районах будет создана "зона безопасности".
В министерстве обороны Турции соощили, что в патрулировании участвовали шесть бронетранспортеров, прибывшие в Сирию со стороны турецкого района Акчакале. После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. На обратном пути к границе с Турцией, патрульная колонная сопровождалась вертолётами и беспилотниками. Патрульная миссия продолжалать около трёх часов.
США и Турция в начале августа достигли соглашения о создании на севере Сирии так называемой "зоны безопасности".
В центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью "Свободу политзаключённым".
Среди них – правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта "Объединенные демократы" Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алёхина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.
Полиция задержала их около рамок металлодетекторов, которые установлены на перекрытой из-за празднования Дня города Тверской улице. Вместе со всеми был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, хотя он был в своей одежде.
Все 15 человек увезли в отдел полиции по Тверскому району, что именно им вменяют – пока не ясно. Сообщается, что задержанные хотели пройти в футболках "Свободу политзаключённым" к зданию мэрии Москвы.
Несколькими часами ранее на Пушкинской площади полиция задержала семь человек, раздававших прохожим листовки с информацией о политзаключённых. Их также доставили в ОВД "Тверское". По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, но на листовках её не было.
Парад участников боснийского ЛГБТ-движения завершился в Сараеве без инцидентов, несмотря на первоначальные опасения относительно актов насилия. Основанием для таких опасений, как отмечает агентство Reuters, стали распространённые в соцсетях гомофобные высказывания, а также распространённое в обществе неприятие гей-культуры.
Более одной тысячи полицейских охраняли порядок во время гей-прайда. Мостовые, на которых проводилось шествие, были отделены от тротуаров заграждениями и блоками. На крышах зданий вдоль главной магистрали города, были размещены стрелки, которые должны были прикрывать манифестантов в случае появления экстремистки настроенных снайперов.
Босния – последнее из балканских государств, разрешившее проведение гей-парадов. Воскресная акция ЛГБТ-активистов рассматривается в Сараеве как проверка общества на толерантность и уважение к правам меньшинств в стране, претендующей на присоединение к Европейскому союзу. Европейские дипломаты и посол США в Боснии, о котором известно, что он гей, присоединились к маршу в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Действующий президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
Порог явки для второго тура – 25%.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех", сообщает РИА Новости. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Грузинские власти неоднократно заявляли о стремлении восстановить территориальную целостность своей страны - мирным путём.
На закончившихся в Хабаровском крае выборах в местный парламент после обработки десятой части протоколов с большим отрывом лидирует партия ЛДПР – за неё отдали голоса 54% избирателей. На втором месте – "Единая Россия" с 16 процентами голосов, ещё на один процент меньше у КПРФ, а партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили пока чуть менее 3% поддержки.
Кроме парламентских выборов в Хабаровском крае 8 сентября прошли довыборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 0,28% протоколов на них также лидирует кандидат от ЛДПР: Иван Пиляев получил на данный момент 22,58% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин – у него на шесть с половиной процентов меньше. Третью позицию пока делят Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева из "Справедливой России" – у них по 12,9% голосов.
8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане страны выбирают губернаторов, депутатов местных парламентов, муниципальных депутатов – в общей сложности, проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Радио Свобода на своём сайте ведёт онлайн-трансляцию дня голосования.
Новым главой Ингушетии избран экс-прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.
Руководитель региона выбирался тайным голосованием депутатов народного собрания. За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 32. Три голоса получил координатор ингушского регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов. Кандидатуру председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал. Один депутат не присутствовал на заседании.
Махмуд-Али Калиматов с 2004 по 2007 годы был генпрокурором Ингушетии. Затем его перевели в Самарскую область, где он занимал различные руководящие должностях.
В июне 2019 года Калиматов вернулся в Ингушетию, заняв пост временно исполняющего обязанности главы республики в связи с отставкой Юнус-Бека Евкурова, руководившего регионом почти 11 лет.
Евкуров подал в отставку на фоне массовых протестов ингушей против соглашения с Чечнёй об установлении границы между двумя республиками. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдала Чечне в 26 раз больше территории, чем получила от неё.
Источники отмечали, что в Кремле не простили Евкурову слишком мягкого отношения к протестам в республике.
Выборы губернаторов проходят 8 сентября в семнадцати регионах России. Ингушетия – единственный из них, где глава региона избирается не прямым голосованием.
Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало принуждение и подкуп избирателей и давление на наблюдателей на выборах в Сибири и Дальнем Востоке 8 сентября. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказал член совета движения Станислав Андрейчук.
Он отметил, что в этом году движение отмечает очень много сообщений о подкупе избирателей и подвозах на избирательные участки организованных групп голосующих, зачастую это проходит регионах, в которых раньше было меньше нарушений.
В качестве примера он привёл Иркутскую область, Приморье, Сахалин и Республику Алтай. Он также отметил, что в этом году чаще возникают проблемы у наблюдателей, членов комиссии, которые контролируют процесс голосования. На одних участках не допускают, на других – ограничивают возможность фото- и видеосъемки, знакомства с документацией. "Пока, по ощущениям, таких нарушений больше, по крайней мере, – чем в 2018 году", – добавил Андрейчук.
По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, в Сибири и на Дальнем Востоке в массовом порядке использовались подвозы и подкуп избирателей. Там же отмечаются проблемы с надомным голосованием. Кроме того, сообщалось о нападениях на наблюдателей. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс".
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 из 35 переданных России граждан в рамках обмена заключёнными между странами.
Речь идёт о тех гражданах, кого своим указом помиловал президент Украины Владимир Зеленский. По словам Матиоса, все они полностью признали вину по выдвинутым против них обвинениям и сами попросили о помиловании.
Среди лиц, названных Матиосом, – всего трое граждан России, которые были осуждены за участие в террористических организациях так называемых Луганской и Донецкой народных республик, а также за боевые действия против Вооруженных сил Украины. Это Алексей Седиков и Денис Сидоров, приговорённые к 11 годам лишения свободы, и Виктор Агеев, получивший 10 лет.
Остальные десять помилованных – граждане Украины. Среди них – трое военнослужащих ВСУ, осуждённых за государственную измену и дезертирство в ходе аннексии Крыма в 2014 году, руководитель Протокола премьер-министра Украины, сотрудник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и ещё четверо гражданских лиц, обвинённые в шпионаже, а также гражданка Украины Юлия Просолова, осуждённая на 12 лет за совершение террористического акта в марте 2017 года в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области полковник Александра Хараберюш.
Матиос отметил, что вопросами других обменённых лиц, в том числе Цемахом и Вышинским, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры автономной республики Крым.
В субботу власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Владимиром Путиным.
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