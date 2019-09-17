Лидера протестов в Бурятии арестовали на 10 суток

Суд в Улан-Удэ арестовал на 10 суток лидера акции за пересмотр результатов выборов блогера Дмитрия Баирова. Его признали виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на депутата Народного Хурала республики Баира Цыренова.

Блогера забрали из спецприёмника, где он уже отбывал административный арест за нарушение закона о митингах, и доставили в отделение Федеральной службы судебных приставов. По словам Цыренова, у Баирова была задолженность в размере 35 тысяч рублей, но за несколько часов она якобы увеличилась до более чем одного миллиона рублей.

9 сентября в Улан-Удэ начались протесты с требованием отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт в Москву, чтобы "изгнать Путина". Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией".

12 сентября участники акции заявили, что росгвардейцы бросили в автобус, где находились участники протестов, дымовую шашку и жестко задержали их. Полиция обвинила участников акции в применении слезоточивого газа. Всего было задержано 17 человек. По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован на шесть суток блогер Дмитрий Баиров.