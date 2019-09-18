Вышла в свет книга выступлений Петра Вайля на Радио Свобода

Вышла в свет и поступила в продажу подготовленная московским издательством Corpus совместно с редакцией Русской службы Радио Свобода книга "Застолье Петра Вайля". В книгу, открывающую издательскую серию "Писатели на "Свободе", вошли эссе, воспоминания и размышления известного литератора, созданные им за письменным, журнальным, дискуссионным, обеденным столами.

"Застолье Петра Вайля" – сборник выступлений у микрофона Радио Свобода за время работы на станции. Вайль был мастером краткого жанра задолго до появления фейсбука. Сегодня его выступления можно назвать постами. Книгу составили эссе о русской и западной литературе, о кино, ярких личностях, выставках, путешествиях, кулинарном искусстве, общественно-политических проблемах России.

Специально для сборника подготовили свои тексты коллеги и друзья Вайля – Александр Генис, Андрей Плахов, Алексей Цветков, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), Виктор Шендерович. В книгу включены воспоминания вдовы писателя Эльвиры Вайль, публикуются редкие снимки из личных архивов, фотографии обложек книг.

Выход книги "Застолье Петра Вайля" приурочен к 70-летию со дня рождения литератора и сотрудника Радио Свобода. Вайль (1949–2009) провел у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы, помощник директора Русской службы по информационному вещанию. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы. В 2009 году Радио Свобода учредило стипендию "Свободная русская журналистика" имени Петра Вайля, которой удостаиваются лучшие внештатные корреспонденты редакции.

Вечером 29 сентября в программе видеопередач "Свободы" – специальный эфир памяти Вайля. Своими воспоминаниями поделятся друзья известного писателя, его коллеги по работе в Русской службе Радио Свобода. В программу включены редкие телевизионные и радиозаписи. Ведут эфир Иван Толстой и Елена Фанайлова.