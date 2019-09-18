Российские пользователи потеряли доступ к англоязычному форуму по олимпиадной математике Art Of Problem Solving. IP-адрес сервера, на котором расположен форум, заблокирован по решению Таганского суда Москвы по делу о блокировки мессенджера Telegram, отмечает газета "Ведомости". На сайте Роскомнадзора информация о блокировке не отображается.

На закрытие доступа к форуму обратил внимание в фейсбуке его посетитель Сергей Маркелов. "На этом форуме я никогда не видел экстремистской критики Путина или прозелитизма Свидетелей Иеговы (организация, запрещенная в РФ). Зато там много обсуждений геометрии, неравенств, многочленов и т.д", — написал он. По его словам, доступ к форуму уже закрыли российские операторы связи "Билайн" и "Мегафон".

Заблокированный IP-адрес принадлежит Сети доставки контента CloudFlare, которую использует мессенджер Telegram. Более трети адресов, заблокированных в России для ограничения доступа к мессенджеру, принадлежит этому сервису, писала в 2015 году "Росмкомсвобода". Это регулярно приводит к проблемам к доступу из России к различным сайтам и приложениям.