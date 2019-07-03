Пользователи Telegram направили в Страсбург жалобу на требования ФСБ

В Европейский суд по правам человека направлены жалобы 24 пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна.

Заявители считают, что требования российской спецслужбы потенциально нарушают права всех пользователей мессенджера, создавая возможность массовой слежки. Дарбинян полагает, что обращения пользователей объединят с жалобой компании Telegram Messenger LLP на штраф, блокировку и приказ ФСБ.

В беседе с "МБХ медиа" юрист также отметил, что в Европе впервые будет рассматриваться вопрос, связанный с криптографией.