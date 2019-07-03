Пользователи Telegram направили в Страсбург жалобу на требования ФСБ

В Европейский суд по правам человека направлены жалобы 24 пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна.
Заявители считают, что требования российской спецслужбы потенциально нарушают права всех пользователей мессенджера, создавая возможность массовой слежки. Дарбинян полагает, что обращения пользователей объединят с жалобой компании Telegram Messenger LLP на штраф, блокировку и приказ ФСБ.
В беседе с "МБХ медиа" юрист также отметил, что в Европе впервые будет рассматриваться вопрос, связанный с криптографией.
- В феврале Верховный суд России отклонил жалобу на отказ в рассмотрении иска 35 пользователей Telegram к ФСБ. После этого юристы, представляющие интересы мессенджера, заявили, что спор переходит в юрисдикцию ЕСПЧ.
- Также иск о признании незаконными требований ФСБ подавала сама компания Telegram Messenger LLP. Его Верховный суд отклонил ещё в марте минувшего года. Летом 2017 года компанию включили в российский реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать.
- В апреле 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера в стране. Из-за этого Telegram стал работать с перебоями.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.