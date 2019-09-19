Власти Москвы согласовали на 28 сентября митинг против репрессий и за освобождение политзаключённых. Об этом сообщил один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов. Заявку на митинг подавали активисты-либертарианцы. Акция пройдёт на проспекте Сахарова, максимальное согласованное число участников - 20 тысяч человек.

Это первая с начала августа акция протеста на проспекте Сахарова, которую власти согласовали. На митинг 10 августа с требованиями допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освободить арестованных по "московскому делу" пришли, по оценкам, от 50 до 60 тысяч человек.

Либертарианцы ранее были организаторами ряда крупных согласованных митингов за свободу Интернета.