Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Власти Москвы согласовали на 28 сентября митинг против репрессий

Митинг на проспекте Сахарова 10 августа

Смотреть комментарии

Власти Москвы согласовали на 28 сентября митинг против репрессий и за освобождение политзаключённых. Об этом сообщил один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов. Заявку на митинг подавали активисты-либертарианцы. Акция пройдёт на проспекте Сахарова, максимальное согласованное число участников - 20 тысяч человек.

Это первая с начала августа акция протеста на проспекте Сахарова, которую власти согласовали. На митинг 10 августа с требованиями допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освободить арестованных по "московскому делу" пришли, по оценкам, от 50 до 60 тысяч человек.

Либертарианцы ранее были организаторами ряда крупных согласованных митингов за свободу Интернета.

  • Митинг согласован на фоне общественной кампании за пересмотр дела актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года лишения свободы, и за освобождение других осуждённых или арестованных по "московскому делу". Это дело было возбуждено после акции протеста в Москве 27 июля, которое власти охарактеризовали как массовые беспорядки. Обвинение в массовых беспорядках, однако, было снято почти со всех арестованных, часть из них отпустили, а несколько человек были осуждены по обвинениям в насилии по отношению к полицейским.
/**/ /**/ /**/
Смотри также

Абсолютно все – за одного. Способно ли общество отбить политзаключенных?

/**/ /**/ /**/ Павел Устинов
Смотри также

Мосгорсуд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Устинову

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG