Власти Москвы согласовали на 28 сентября митинг против репрессий и за освобождение политзаключённых. Об этом сообщил один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов. Заявку на митинг подавали активисты-либертарианцы. Акция пройдёт на проспекте Сахарова, максимальное согласованное число участников - 20 тысяч человек.
Это первая с начала августа акция протеста на проспекте Сахарова, которую власти согласовали. На митинг 10 августа с требованиями допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освободить арестованных по "московскому делу" пришли, по оценкам, от 50 до 60 тысяч человек.
Либертарианцы ранее были организаторами ряда крупных согласованных митингов за свободу Интернета.
- Митинг согласован на фоне общественной кампании за пересмотр дела актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года лишения свободы, и за освобождение других осуждённых или арестованных по "московскому делу". Это дело было возбуждено после акции протеста в Москве 27 июля, которое власти охарактеризовали как массовые беспорядки. Обвинение в массовых беспорядках, однако, было снято почти со всех арестованных, часть из них отпустили, а несколько человек были осуждены по обвинениям в насилии по отношению к полицейским.
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