Ни парить, ни дымить. Электронные сигареты хотят приравнять к обычным

Электронные сигареты могут приравнять к обычным в начале следующего года. Это значит, что на электронные сигареты будут распространяться точно такие же ограничения антитабачного закона: запрет на курение в общественных местах, на рекламу и стимулирование продаж и так далее. На днях депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект Минфина о введении акциза на устройства нагревания табака, такие, как IQOS и glo, а также на многоразовые электронные сигареты.

Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны. Также в Правительстве обратили внимание на возможность усилить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Впервые ограничение на распространение табачной продукции появилось в России в 2013 году с принятием антитабачного закона: с тех пор существует запрет на рекламу сигарет и на курение в общественных местах. До этого в стране не было принято практически ни одной эффективной антитабачной нормы, что некоторые эксперты связывали с сильным табачным лобби. На этом фоне Россия оставалась одним из мировых лидеров по курению. Как утверждает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, сейчас в России выкуривается почти на 100 миллиардов сигарет меньше, чем до принятия закона. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире наблюдается сокращение курильщиков обычных сигарет, но стремительно растет число пользователей электронных сигарет: в 2011 году их курили 7 млн человек, а в 2016 уже 35 млн.

В России электронные сигареты и кальяны по-прежнему находятся за рамками закона – на них не распространяются никакие ограничения кроме тех, которые накладывают отдельные компании. Например, запрещено курить электронные сигареты в поездах и самолетах, но теоретически можно в школах.​

– Россия – одна из немногих стран, где полностью свободный рынок, где можно раздавать бесплатно эту продукцию, где можно ее рекламировать в интернете, в газетах, где угодно, – говорит Янин. – Потреблять в теории эту продукцию можно в школе, в детском саду, в университете, в аэропорту, в офисе. То есть практически везде вы можете затянуться, и полицейский вам ничего не сможет сделать. Налогов здесь тоже значительно меньше, это приводит к тому, что продукт достаточно доступен по цене.

В других странах по-разному относятся к электронным сигаретам. Как рассказал Янин, в Турции, в Дании, в Аргентине использование таких продуктов незаконно. В Великобритании, наоборот, достаточно либеральный подход, и электронные сигареты рассматриваются как средство терапии от никотиновой зависимости.

– Мы говорим о том, что такая продукция должна быть на рынке, но она не должна продвигаться. Ее может назначить врач или сам курильщик может ее купить, но здесь не должно быть рекламы, и использовать эту продукцию в ресторане, в школе, в университете неправильно. Для курильщика, который отказывается от сигарет и переходит на заменители, это, безусловно, меньший вред. Но есть и обратная сторона: люди, которые никогда не курили, начинают потреблять никотин через электронные сигареты. Сейчас все эти девайсы кажутся подросткам модными и не опасными. Маркетинг достигает их через интернет, а Федеральная антимонопольная служба не ограничивает рекламу такого рода продукции. И это приводит к тому, что потребление электронных сигарет и бездымных форм потребления табака в России растет ежегодно. Это, по сути, эпидемия.

Как утверждает Янин, во власти и в близких к ней структурах по-прежнему есть сильное табачное лобби. Например, к лоббистам он относит главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, у которого есть совместный проект с компанией "Филип Моррис". Как писал в 2018 году Янин, вливания "Филип Моррис" в дочернюю структуру РСПП – Бизнес-школу РСПП (АНО ДО "Центр регионального развития и бизнес технологий РСПП") за два года составили более $800 тыс. Также к лоббистам Янин относит целые ведомства: Минпромторг, который в свое время написал отдельный закон вместе с табачными компаниями; ФАС, который создал специальный совет с табачными компаниями, чтобы блокировать Минзрав. По словам Янина, к исследованию и лоббированию идеи меньшего вреда нагреваемого табака был привлечен бывший глава антидопингового агентства России и экс-руководитель Росздравнадзора Рамил Хабриев.

С ФАС у Международной конфедерации обществ потребителей недавно произошло разногласие относительно электронных сигарет. Конфедерация пожаловалась в ведомство на стенды с рекламой IQOS в магазинах, заявив, что это подпадает под запрет рекламы табака согласно закону "О рекламе". Однако ФАС решил иначе: стенды IQOS в магазинах не являются рекламой табака, поскольку устройства могут использоваться в медицине. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил РБК, что реклама, на которой не изображены картриджи, содержащие никотин, не является нарушением.

– Мы не ожидали, что ФАС, который в 2012 году поддерживал практически все жесткие запреты против курения, на 180 градусов изменит свою позицию и станет табачным лоббистом, – говорит Дмитрий Янин. – За последние двадцать лет руководство ФАС не сильно изменилось. Наверное, это традиция в России – заходить на двадцать и более лет во власть. И наверное, когда-то там будут новые люди, и с ними нужно будет заново обсуждать все табачные вопросы. Когда ФАС нам ответил, что в целом это устройство для потребления табачных изделий можно использовать для употребления витаминов и полезной продукции, мы сочли этот ответ издевательским. Будем ждать смены власти в ФАС и с новыми руководителями что-то обсуждать, с этими обсуждать бесполезно.

По данным Минздрава в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.

Курение электронных сигарет не является безопасным. Это подтверждается различными исследованиями, например, в работе 2017 года. опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, изучен химический состав пара от вапоризатора бренда IQOS. Как выяснили исследователи, никотина в нем содержится почти столько же, сколько в обычной сигарете той же номинальной крепости, но помимо этого в дыме от электронной сигареты есть химические вещества, вызывающие рак: летучие органические соединения, оксид углерода, полициклические ароматические углеводороды.

– В электронных средствах доставки никотина содержатся канцерогены, такие как формальдегид и акролеин, которые приводят к онкологическим заболеваниям, – говорит член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. – Содержатся летучие органические вещества, табакспецифичные нитрозамины, металлы, частицы силиката, то есть соединения, многие их которых являются токсичными и имеют последствия для здоровья и вызывают значительные патологические изменения. Некоторые из этих веществ в электронных сигаретах могут достигать такого же уровня, как в обычных или превышать его. Это касается, например, формальдегида. Хром, никель, свинец – это металлы, концентрация которых в электронных сигаретах может быть больше, чем в обычных. Поэтому медицинское сообщество говорит, что в электронных средствах доставки никотина уровень содержания канцерогенов достаточен для возникновения заболеваний.

В США сейчас расследуют массовое заболевание курильщиков вейпа: 380 человек столкнулись с загадочным заболеванием легких, семеро умерли. Изначально вейпинг позиционировали как более безопасную альтернативу курению, однако внезапно несколько сотен человек столкнулись с серьезным заболеванием, и до сих пор доподлинно неизвестно, что именно в жидкостях для вейпа стало причиной.

– Эта история прояснила еще одну особенность средств доставки никотина: происходит термическое разложение ингредиентов в жидкости при высоких температурах, но не все ингредиенты испаряются. То есть часть ингредиентов, и это, видимо, связано с растительными маслами, попадает в легкие в виде жидкости. Соответственно, это остается там, накапливается, происходит воспаление в легких, и мы получаем осложнения в виде очень сложной пневмонии, как это сейчас происходит в США, либо это может привести к хронической обструктивной болезни легких, тяжелейшему заболеванию, – объясняет Виктор Зуев.

По мнению Зуева, в России тоже могут быть люди, заболевшие пневмонией из-за курение вэйпа, но специально этот вопрос пока никто не изучал.

Радио Свобода попросило комментарии насчет законопроекта у двух табачных компаний, продвигающих наиболее популярные системы электронного табакокурения, "Филип Моррис" (производитель IQOS) и "БАТ Россия" (производитель glo). Обе компании на запросы не ответили. Однако ранее представитель "БАТ Россия" Яна Гуськова говорила журналистам РБК, что компания поддерживает необходимость регулирования инновационной никотинсодержащей продукции, но оно должно быть основано на научных исследованиях о степени ее риска. А вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко рассказал изданию, что регулирование должно устанавливать критерии оценки качества инновационных продуктов, и в первую очередь уровня риска, а также технические стандарты в отношении того, как они должны разрабатываться и производиться.