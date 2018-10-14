Именины сердца. Эфир в 21:05

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти в мире. Как меняется кардиология? Можно ли теперь напечатать сердце на 3D принтере? И что такое кардиология 2.0, в которой пациенты, соединенные в сеть, играют не меньшую роль, чем врач?

Гости Сергея Медведева - кардиологи Игорь Гончаров и Алексей Утин. Эфир в 21:05.