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Археология. Будущее

Именины сердца. Эфир в 21:05

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Какое будущее ждет кардиологию?

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти в мире. Как меняется кардиология? Можно ли теперь напечатать сердце на 3D принтере? И что такое кардиология 2.0, в которой пациенты, соединенные в сеть, играют не меньшую роль, чем врач?

Гости Сергея Медведева - кардиологи Игорь Гончаров и Алексей Утин. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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