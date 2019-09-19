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Второй президент туниса бен Али умер в изгнании в Саудовской Аравии

Зин аль-Абидин бен Али (архивное фото)

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Второй президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер в Саудовской Аравии. Ему было 83 года.

Местные СМИ пишут, что последние три месяца бен Али провёл в реанимации. Его тело отправят в Мекку в ожидании решения его семьи о похоронах.

Бен Али стал президентом Туниса в 1987 году. Он бежал в Саудовскую Аравию в январе 2011 года после начала волнений в стране – так называемой "жасминовой революции". Критики режима бен Али неоднократно критиковали его за подавление оппозиции и нежелание принять демократические принципы.

После свержения бен Али на Ближнем Востоке и в Северной Африке начались протесты, получившие название "арабской весны".

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