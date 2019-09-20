Суд выложил обезличенную копию вместо решения по делу Коновалова

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу при задержании перед акцией 27 июля, а потом оштрафовали в его отсутствие за участие в ней, обнаружил на сайте суда обезличенный шаблон постановления вместо решения по своему делу. Об этом он написал в твиттере.
На официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы действительно есть документ, в названии которого указан номер дела Коновалова и фраза "обезличенная копия". В названии файла правильно указан номер дела Коновалова, однако, внутри не содержится никакой информации о нём. При этом есть шаблонные сведения об исследовании материалов дел об участии в митинге 27 июля. "Скандировал лозунги тематического характера, привлекая внимание граждан и СМИ, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал", говорится в документе суда.
17 сентября суд оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей, хотя его самого на заседании не было из-за лечения в больнице.Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.
- Константина Коновалова задержали 27 июля за три часа до начала митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Коновалов совершал утреннюю пробежку по центру города, фотографируя при этом полицейских, собравшихся у мэрии для разгона акции протеста. В ходе задержания сотрудники полиции повалили его на землю, после чего он сломал ногу о бордюр.
- Коновалов оспорил действия сотрудников полиции в Следственном комитете. Однако ведомство отклонило его заявление. Это решение было поддержано Тверским судом Москвы.
- Всего 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти назвали события в центре Москвы массовыми беспорядками. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы и осуждены несколько человек.
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