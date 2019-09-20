Суд выложил обезличенную копию вместо решения по делу Коновалова

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу при задержании перед акцией 27 июля, а потом оштрафовали в его отсутствие за участие в ней, обнаружил на сайте суда обезличенный шаблон постановления вместо решения по своему делу. Об этом он написал в твиттере.

На официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы действительно есть документ, в названии которого указан номер дела Коновалова и фраза "обезличенная копия". В названии файла правильно указан номер дела Коновалова, однако, внутри не содержится никакой информации о нём. При этом есть шаблонные сведения об исследовании материалов дел об участии в митинге 27 июля. "Скандировал лозунги тематического характера, привлекая внимание граждан и СМИ, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал", говорится в документе суда.

17 сентября суд оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей, хотя его самого на заседании не было из-за лечения в больнице.Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.