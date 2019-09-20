Задержанного шамана Александра Габышева доставили в Якутск

Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск. Эту информацию корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили в пресс-службе правительства региона.

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