Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде осуждённого за участие в акции оппозиции Павла Устинова, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актёра. Ведомство не оспаривает вину Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости".

16 сентября суд в Москве приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Обвинение утверждало, что 3 августа на акции оппозиции за честные выборы в Москве актёр вывихнул росгвардейцу плечо. При этом суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не применял силу во время его задержания.

Приговор Устинову вызвал возмущение его коллег-актёров, затем появились открытые письма в его поддержку и представителей других профессий. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей, священников, учителей и представителей других профессий высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.