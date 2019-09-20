Пермская актриса, которая поддержала Павла Устинова, уволилась

Актриса Дарья Егорова, которую отчитало руководство пермского Театра-Театра за выступление со сцены в поддержку Павла Устинова, уволилась. Об этом она написала в фейсбуке.

Ранее актриса рассказала, что вечером в среду, когда актёры вышли на поклон после по окончании премьеры спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой по пьесе Федерико Гарсиа Лорки "Дом Фернанды Альбы" , она обратилась к залус просьбой поддержать обвиняемых по "московскому делу" и потребовала освобождения своего коллеги-актёра Павла Устинова. После этого, по словам Егорово,режиссер спектакля "начала орать" и обвинять актрису в том, что она "испортила три месяца работы, испортила праздник".

На следующий день художественный руководитель театра Борис Мильграм сообщил Егоровой, что выводит её из спектакля, так как она подставила весь театр и нарушила этику. Егорова также утверждала, что Мильграм обещал уволить её .

Борис Мильграм называет выступление Егоровой провокацией с целью привлечь к себе внимание. Как сказал режиссёр Радио Свобода , Егорова не имела права вторгаться с посторонней речью в чужое высказывание. Для того чтобы сделать заявление, она должна была посоветоваться с режиссёром постановки или художественным руководителем. Он также отметил, что его претензии носят не политический, а этический характер, и опроверг информацию о возможном увольнении актрисы.​

Сам БорисМильграм за несколько дней до спектакля опубликовал видеообращение в поддержку Устинова, которое выложила в инстаграме его дочь.