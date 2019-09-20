Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы на сутки

Задержанного в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль "изгонять Путина", в пятницу, 20 апреля, выпустили на сутки из психоневрологического диспансера. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили его сторонники, с которыми он созвонился после освобождения.

Габышев сообщил, что его отпустили под честное слово на сутки, завтра он вернётся обратно. По его словам, судить будут "за попытку свергнуть существующий политический строй".

В паблике "АГИТ РОССИЯ" в сети "ВКонтакте" опубликовано видео с шаманом, на котором он говорит, что и в Иркутске, куда он был доставлен после задержания, и в Якутске с ним обращались "в рамках закона", без насилия. По словам шамана, его ждут "следственные и судебные действия". Габышев сказал, что на время следствия и суда призывает своих сторонников "отдохнуть" и "успокоиться".

В пресс-службе регионального МВД не публикуют официальных заявлений, связанных с делом шамана. Ранее в СМИ появились сообщения, что против Габышева может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".

В пятницу министерство здравоохранения Якутии заявило, что Габышева направили в психоневрологический диспансер республики, где в его отношении проведут "экспертные мероприятия". При этом чиновники министерства назвали Габышева"самопровозглашённым шаманом". "Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни", – заявили в пресс-службе Минздрава Якутии, подчеркнув, что в случае обнаружения у пациента "патологий" врачи готовы "оказать квалифицированную медицинскую помощь".

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация о похищении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент. Лишь днем в полиции подтвердили задержание шамана. МВД Бурятии заявило, что Габышева отправят в Якутск.

Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве организации заявили, что реакция властей на его действия выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.

Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, планируют продолжить путь Габышева, рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии один из членов отряда.