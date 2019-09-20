В Нёноксе с радиоактивных понтонов эвакуировано оборудование

В поселке Нёнокса Архангельской области 20 сентября при помощи вертолетов эвакуировали оборудование с радиоактивных понтонов, которые находились на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщает информационное агентство "Беломорканал".

Издание опубликовало видео, на кадрах которого вертолеты эвакуируют оборудование. Информационное агенство предполагает, что понтоны транспортируют при помощи вертолетов Ми-26, которые, в частности, использует Северный флот.





В начале сентября журналисты обнаружили радиоактивные понтоны на берегу Белого моря около поселка Нёнокса. Позже губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что понтоны утилизируют.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В результате аварии погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Министерство обороны не раскрыло подробностей происшествия.

Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.