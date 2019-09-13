Росатом утилизирует радиоактивные понтоны в Северодвинске

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что радиоактивные понтоны, лежащие на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне в Нёноксе, будут утилизированы. Об этом он 13 августа написал на своей странице во "ВКонтакте".

Орлов заявил, что лабораторные исследования морской воды, почвы и растений показали, что угроз населению и окружающей среде нет. Понтоны будут демонтированы, оборудование, располагающееся на них, будет утилизировано.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В результате аварии погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.