Украина проигнорирует осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения российской делегации. Об этом в своём фейсбуке написал председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко. Он назвал это единственным способом Киева отреагировать на "нарушения этой организацией собственных принципов".

Осенняя сессия организации начнётся в октябре, в числе прочего, на на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на территории аннексированного Россией Крыма, отмечает "Украинская правда".

Яременко – депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа". 20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии Елизавета Ясько. В июне 2019 года председатель партии Дмитрий Разумков раскритиковал приостановку работы Украины в ПАСЕ делегацией от предыдущего состава Рады.

"Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли", – заявил тогда Разумков.

Россия не принимала участие в работе ПАСЕ с 2015 года. Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. 25 июня депутаты ассамблеи большинством голосов позволили российской делегации вернуться к работе.