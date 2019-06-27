У Зеленского раскритиковали демарш Украины в ПАСЕ

Соратник президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал демарш украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков называл выход из ПАСЕ нецелесообразным, пишет "Украинская правда".

"Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли", – заявил Разумков.

ПАСЕ на этой неделе, несмотря на протест Киева, вернула полномочия российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Украина в знак протеста приостановила работу своей делегации и отозвала посла при Совете Европы. ПАСЕ также покинули представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

Разумков заявил, что решению о полномочиях России в ПАСЕ предшествовало, в частности, бездействие со стороны Украины. "Понимаете, всегда было просто развернуться и уйти. А надо не разворачиваться и уходить, а надо действовать", – заявил председатель "Слуги народа".

Сам Владимир Зеленский ранее заявлял, что его разочаровала решение ПАСЕ по России. Президент Украины выразил сожаление, что "европейские партнеры" его "не услышали".

Партия "Слуга народа" – лидер предвыборной гонки на Украине. За неё на внеочередных парламентских выборах, по данным соцопросов, готовы проголосовать более 45 процентов избирателей. Выборы назначены на 21 июля.