"Дом с маяком": дети в России всё ещё не могут получить "Фризиум"

Дети, которым требуются незарегистрированные в России лекарственные препараты, до сих пор не получают их из-за проблем с документами. Они не оформлены у 90 процентов детей, а родители не знают, куда за ними обращаться. Об этом у себя в фейсбуке сообщила директор хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Речь идёт, в частности, о противосудорожном препарате "Фризиум". Мониава пишет, что когда родители обращаются за ним в поликлинику, от них требуют решение федерального консилиума. Если его нет, ребёнка отказываются включить в список на получение лекарства.

Директор хосписа отмечает, что проблемы возникали и при наличии решения консилиума. От родителей неизлечимо больного Миши Боголюова потребовали оригинал этого документа. Сканы департамент здравоохранения принимать отказался и потребовал заверенную копию из учреждения, которое выдавало документы.

Лидия Мониава также подчёркивает, что у Минздрава до сих пор нет горячей линии для консультаций по незарегистрированным в России препаратам.