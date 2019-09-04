Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на Восточном экономическом форуме, что московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок "Фризиума". Это противосудорожный препарат, входящий в список лекарств, оборот которых ограничен на российском рынке. При этом отечественного аналога в стране нет.
Скворцова заявила, что препарат в будущем планируют зарегистрировать в России и сделать это в "максимально короткие сроки", сообщает агентство ТАСС.
В России дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями, не могут получать некоторые лекарства, так как они не зарегистрированы в стране, а их оборот запрещён. Из-за этого под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры.
Матери больных эпилепсией детей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России препаратами.
До конца октября Россия должна закупить лекарства у зарубежных производителей и ввезти их в страну. Однако родители и представители благотворительных фондов сомневаются, что таким образом можно помочь большинству детей.
Обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может начаться в конце этой недели, вероятная дата - 7 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник. Ещё один собеседник агентства также заявил, что обмен запланирован на субботу. При этом он отметил, что договорённости носят предварительный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не подтвердил и не опроверг информацию о возможности обмена 7 сентября. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – заявил Песков, добавив, что "факт станет известным".
Накануне издание "Коммерсантъ" писало, что обмен между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. По информации "Коммерсанта", обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить в списки на обмен бывшего участника вооружённых формирований в Донбассе Владимира Цемаха. Москва якобы хочет не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о сбитом малайзийском "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
Не менее семи человек погибли и ещё десятки получили ранения на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Губерт Миннис. Он подчеркнул, что ссылается на предварительные цифры, а число жертв может возрасти.
По словам Минниса, значительный ущерб нанесён острову Абако. Там есть поселения, оказавшиеся практически полностью разрушенными. Также сильно пострадал остров Большой Багама, туда из-за сложных метеоусловий не могут попасть спасательные службы.
По последним данным, разрушено более тринадцати тысяч домов. Телефонная связь на пострадавших островах нарушена.
В социальных сетях появляются многочисленные видеозаписи и снимки последствий урагана "Дориан" на Багамах. На них видны десятки уничтоженных построек, затопленные дороги и кучи обломков.
На одном из снимков – предположительно тело погибшего, которое собираются вывозить на грузовике.
Местное издание Our News Bahamas разместило в фейсбуке обращение, в котором пользователям предлагается написать в комментариях имена своих пропавших родных и близких. У записи уже почти две тысячи комментариев.
По данным синоптиков, "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида и может оказаться в опасной близости от его побережья в течение 36 часов.
Группа сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов финансовой помощи Украине.
Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.
По словам представителей администрации, на которых ссылаются американские СМИ, Белый дом хочет убедиться, что деньги будут израсходованы в соответствии с интересами США. Для Трампа это является главным приоритетом в его внешней политике.
В своём письме сенаторы – три демократа и два республиканца – призывают администрацию предоставить финансирование, которое является "ключевым" для обеспечения жизнеспособности вооруженных сил Украины. Они подчеркивают, что оказанная Вашингтоном Украине помощь в области безопасности после аннексии Россией Крыма в 2014 году предоставила возможность украинским военным развить необходимые навыки для защиты от российской агрессии.
Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в её противостоянии с Россией.
Издание Politico ранее сообщило, что приостановка финансирования произошла по инициативе президента Трампа, который попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования Украины в этой области. Деньги находятся на счету Минобороны США, Пентагон сообщил, что поддерживает пакет помощи Киеву и готов предоставить средства сразу после получения указания Белого дома.
250 миллионов долларов предназначены на поддержку безопасности Украины, включая деньги на обучение, снаряжение и разведку. Из этих средств Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. В 2018 году США предоставили Украине противотанковые ракеты Javelin.
На своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Пенс однако не дал гарантий, что финансовый пакет поддержки будет предоставлен до истечения его срока действия в конце сентября. Он заявил журналистам, что администрация все еще обдумывает вопрос.
София осудила организованную посольством России в Болгарии выставку, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, и призвала российскую дипломатическую миссию "не поддерживать двусмысленное с исторической точки зрение утверждение", что прибытие советских войск в Болгарию было "освобождением".
Открытие подготовленной Российским историческим обществом в Болгарии выставки запланировано на 9 сентября – день вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году, который до 1989 года был национальным праздником страны.
В официальном заявлении Министерства иностранных дел Болгарии подчеркивается, что, несмотря на вклад СССР в разгром нацизма в Европе, "не следует закрывать глаза на то, что штыки советской армии принесли народам в Центральной и Восточной Европе полвека репрессий, подавление гражданской совести, тупиковое экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских государствах". Далее МИД Болгарии призвал посольство России не занимать позицию в пользу сомнительной исторической концепции "освобождения", которая потворствует только определенным политическим силам в Болгарии и является вмешательством во внутренние дела страны.
Посольство России в Болгарии разместило на своей странице в Фейсбуке ответ заявлению болгарского МИД-а: "Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских архивов. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы… Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".
Несмотря на резкую критику, Болгария поддерживает в целом дружественные отношения с Москвой, а Россия является основным поставщиком энергии стране. Сторонники бывшей коммунистической партии, второй по величине политической фракции в Болгарии, ежегодно отмечают 9 сентября и возлагают цветы к памятнику Советской Армии в центре Софии.
Переговоры с помощниками лидера итальянской правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини о возможном российском финансировании вели в прошлом году в Москве люди из окружения ультраконсервативного философа и идеолога российских и европейских крайне правых Александра Дугина и советника председателя Госдумы Владимира Плигина. Такое утверждение содержится в расследовании сайтов The Insider и Buzzfeed и группы Bellingcat.
Как утверждалось в их предыдущих расследованиях, 18 октября 2018 года в Москве прошла встреча, в которой участвовали три итальянца, в том числе советник Сальвини Джанлука Савоини, и три россиянина, имена которых не назывались. На переговорах обсуждались возможные поставки нефти из России в Италию, которые должны были быть оформлены так, чтобы процент от поставок получала партия "Лига". В связи с этой встречей прокуратура Италии начала проверку, хотя её участники и говорят, что сделка не состоялась.
В новом расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed утверждают, что им удалось установить двух российских участников встречи. Это предположительно Андрей Харченко (который называет себя соратником Александра Дугина) и Илья Якунин, которого The Insider характеризует как менеджера, работавшего в различных компаниях, связанных с государственными инвестициями. В частности, Якунин долгое время работал в компании Якунин отвечал за иностранные инвестиции в компании Агентство прямых инвестиций, которую контролирует компания, сооснователем которой является Плигин.
Как говорится в расследовании, Дугин был оппонентом на защите диссертации Харченко. Последний сопровождает философа во многих зарубежных поездках.
За день до встречи 18 октября помощник Сальвини встречался в Москве с самим Дугиным. Они встречались и в Италии.
Встреча в отеле "Метрополь" прошла во время визита Сальвини в Москву.
Соединённые Штаты во вторник ввели санкции против трёх иранских организаций, занимающихся исследованиями космоса. Об этом объявило министерство финансов США. Речь идёт об Иранском космическом агентстве, Центре космических исследований и Институте исследований в области аэронавтики.
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя санкции, заявил, что иранские космические агентства имеют прямое отношение к программе развития баллистических ракет.
Соединённые Штаты опасаются, что под прикрытием космической программы Иран может разрабатывать носители, способные угрожать США, в том числе потенциально - и ядерным оружием.
Помпео подчеркнул, что санкции служат предупреждением для международного научного сообщества о том, что ему не следовало бы сотрудничать с Ираном в космической сфере.
На прошлой неделе спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Президент США Дональд Трамп разместил снимок предполагаемого места взрыва в твиттере, подчеркнув, что Соединённые Штаты не имели к взрыву отношения.
В Санкт-Петербурге основатель профсоюза "Ученик" Леонид Шайдуров оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение одиночного пикета. Такое решение, как сообщается в паблике профсоюза в социальной сети "ВКонтакте", приняла комиссия по делам несовершеннолетних Выборгского района города.
В сообщении говорится, что на процессе Шайдурова пытались запугивать и оскорблять представители обвинения. Школьнику не давали защитить себя, а его характеристика не была принята к сведению. Шайдуров не согласился с решение комиссии и намерен его обжаловать.
Шайдуров был задержан 17 июня за одиночный пикет у комитета по образованию Петербурга. Он требовал прекратить пропаганду "Юнармии", запретить политическое давление на учеников и ввести в школах бесплатное питание.
Ранее сообщалось, что руководство гимназии № 622, в которой учится Шайдуров, оказывает на него давление. Кроме того, сотрудники центра "Э" угрожали школьнику завести уголовное дело об экстремизме.
Гособвинение просит приговорить участников акции протеста в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 5 годам лишения свободы и Кирилла Жукова - к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителям власти. Приговоры по обоим делам, как ожидается, будут вынесены в среду.
Суд в Москве рассмотрел оба дела во вторник. Коваленко и Жуков не признали свою вину, поэтому дела не рассматривались в особом порядке.
Жукова обвиняют в том, что он во время несогласованной акции протеста в Москве приподнял забрало шлема сотрудника Росгвардии, а Коваленко - в том, что он бросил урну в полицейского. Адвокаты и сами подсудимые не отрицают, что это имело место, однако заявляют, что эти поступки не должны быть уголовно наказуемыми, поскольку не нанесли и не могли нанести сотрудникм правоохранительных органов вреда. Коваленко в своём последнем слове объяснил свои действия тем, что на его глазах полицейские начали избивать людей.
Ранее во вторник к реальным срокам заключения были приговорены двое участников акции 27 июля, обвиняемых по той же статье. Они признали вину. Егора Подкопаева приговорили к трём годам лишения свободы, Данилу Беглеца - к двум.
В тот же день следствие сняло обвинения в участии в массовых беспорядках с шести человек. Четверых отпустили из СИЗО на свободу, студенту Егору Жукову переквалифицировали обвинение и перевели под домашний арест, как и Сергея Фомина.
Суд в Москве арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина. Их обвинили в участии в несогласованной акции.
Бойко задержали сотрудники полиции во вторник в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии 31 августа. Из-за этой же акции возле своего дома был задержан Гальперин.
Ранее в понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Российский политический активист Виталий Шишкин получил убежище в Армении. Об этом Шишкин написал в фейсбуке, подчеркнув, что получил статус беженца "по политическим мотивам".
В миграционной службе Армении официально не подтвердили эту информацию, однако посоветовали ориентироваться на то, что пишет сам Шишкин. Источники армянских СМИ подтверждают, что он действительно получил статус беженца.
Шишкин был одним из лидеров русских националистов в Калуге, организатором "Русских маршей" и общественным активистом. Он участвовал в акциях оппозиции в России и других странах, в том числе в событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в Евромайдане в Киеве в 2013-14 годах. В 2015 году Шишкин был приговорён в России почти к 4 годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти и вражды. Поводом для уголовного преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади в Москве по образцу киевского Майдана. "Мемориал" признал Шишкина политзаключённым.
Освободившись в январе 2019 года, Шишкин уехал в Армению. В интервью Армянской службе Радио Свобода он подчеркнул, что пересёк границу России легально. В Армении он попросил политического убежища, о чём сообщал ещё в феврале нынешнего года. .
Кабинет министров Бориса Джонсона потерпел во вторник поражение при голосовании в Палате общин по вопросу о Брекзите. Хотя голосование было процедурным, оно стало свидетельством того, что премьер не может опираться на поддержку большинством депутатов выхода из ЕС 31 октября без соглашения с Евросоюзом.
Итоги голосования позволят депутатам в среду обсудить законопроект, внесённый не только оппозиционными политиками, но и рядом оппонентов Джонсона из числа консерваторов. Он предусматривает запрет на выход Британии из ЕС 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Джонсон же ранее обещал, что Британия выйдет из ЕС к 31 октября в любом случае.
После голосования премьер заявил, что если законопроект будет одобрен, он призовёт парламент объявить досрочные выборы, - с тем, чтобы вопрос о Брекзите решал уже новый парламент. Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия поддержит роспуск парламента только после того, как законопроект, запрещающий "Брекзит без сделки", вступит в силу.
Ранее во вторник кабинет Джонсона формально потерял большинство в Палате общин британского парламента. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции.
Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.
Джонсон заявляет, что хочет до 31 октября заключить с ЕС новый договор о выходе Британии из Евросоюза, и обвиняет своих оппонентов в подрыве своих усилий.
Те, в свою очередь, утверждают, что истинная цель Джонсона - Брекзит любой ценой, пусть даже и вовсе без договора.
Суд в Свердловской области оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Петра Килыка, который пытался установить в городе Дегтярске памятную табличку бывшему президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщает Znak.com.
По мнению правоохранительных органов, Килык организовал несанкционированную акцию во время установки таблички. Пенсионера признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Адвокаты Килыка подали жалобу на решение суда.
Петр Кикилык был задержан полицией в Дегтярске 13 июля. Вместе со своими единомышленниками он пытался установить табличку Ричарду Никсону, который в 1959 году посетил город будучи вице-президентом США.
3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.
Спустя 15 лет родственники погибших – а это почти всё население небольшого, всего на 37 тысяч жителей, города – продолжают добиваться от властей России правды о теракте и проведения настоящего расследования. Официальная версия мало кого устраивает, так как расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей. Радио Свобода собрало главные из этих выводов.
Власти знали о подготовке теракта заранее
За сутки до захвата школы начальнику североосетинского УБОПа Роману Сохиеву, а также начальству местного управления МВД, поступили агентурные сведения о том, что в Беслане планируется теракт, а именно – захват крупного объекта. Никаких мер по предотвращению теракта предпринято не было. Десятки вооружённых террористов беспрепятственно въехали с территории Ингушетии в Северную Осетию, добрались до Беслана и вошли в школу.
Власти называли в несколько раз меньшее число заложников
Спустя сутки после захвата пресс-секретарь президента Серверной Осетии Лев Дзугаев назвал журналистам цифру заложников, находящихся в руках террористов: 354. При этом в списках, которые составляли родственники заложников и которые были переданы в созданный Москвой штаб по их освобождению, уже значились свыше 800 человек.
По свидетельствам самих заложников, услышав сильно заниженную цифру в новостях, один из террористов, Владимир Ходов, вбежал в зал, где удерживалось большинство детей, и прокричал: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!" После этого положение заложников резко ухудшилось: террористы перестали выводить их в туалет и давать им воду. Дети были вынуждены пить собственную мочу.
Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которая в течение 15 лет ведёт собственное расследование бесланской трагедии, предполагает, что власти лгали о количестве заложников намеренно. "Если бы люди узнали, что в школе находится свыше тысячи человек, большинство из которых – дети, общество могло бы потребовать спасти их во что бы то ни стало, в том числе – путём переговоров с террористами", – считает Милашина.
Одним из тех, кто занимался информационным освещением теракта, был Дмитрий Песков, тогда – первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас – его пресс-секретарь.
Власти сознательно не шли на переговоры с террористами
По официальной версии, названной в том числе президентом Владимиром Путиным, в течение всех трёх дней захвата школы террористы не шли ни на какие переговоры. Но согласно многочисленным показаниям выживших заложников, захватившие школу неоднократно пытались инициировать их, а один из них – Нурпаши Кулаев – пообещал выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков. В частности, боевики требовали президента республики Северная Осетия Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова, советника президента России Асланбека Аслаханова и детского врача Леонида Рошаля. Террористы передали через заложников номер телефона, по которому те могут с ними связаться. В официальном же штабе по освобождению заложников заявили, что этот телефон не работает, хотя позже Аслаханову и Рошалю именно по нему удалось связаться с находящимися в школе боевиками.
В итоге Кремль так и не дал санкции на ведение переговоров. В частности, тогдашний заместитель министра МВД Михаил Паньков предупредил Дзасохова о том, что если он попробует войти в школу, то его арестуют.
При этом экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, вошедший в школу по собственной инициативе, уговорил террористов выпустить грудных детей и их матерей – всего 26 человек.
Также провести переговоры с террористами об освобождении заложников были готовы один из лидеров чеченских сепаратистов Аслан Масхадов и премьер-министр самопровозглашённой республики Ичкерия Ахмед Закаев. В качестве гарантии собственной безопасности они поставили условие: чтобы до Беслана их сопровождали корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская и корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Журналисты ответили согласием и собирались вылететь на встречу с Масхадовым и Закаевым, однако Бабицкий по надуманным причинам был задержан полицией в московском аэропорту, а Анна Политковская была отравлена неизвестным веществом в самолёте, предположительно – через чай или влажную салфетку.
Руслан Аушев считает, что в Кремле отказались от переговоров, поскольку не хотели видеть в качестве главного посредника Масхадова.
Власти врали о том, что у террористов не было требований
Владимир Путин на встрече с родственниками погибших, которая прошла спустя год после теракта, утверждал, что террористы "ничего не требовали". При этом у захвативших школу были совершенно конкретные требования, центральные из которых – вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Впоследствии федеральные СМИ объявили, что кассета оказалась пустышкой.
Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. По словам бывшего президента Ингушетии, в нём они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооружённые действия против России, войти в СНГ и остаться в рублёвой зоне. В числе прочего террористы предупреждали, что в случае штурма за каждого убитого боевика будут расстреливать по 50 заложников.
Штурм школы начался после её обстрела извне
По официальной версии следствия, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено – после того, как боевики взорвали две самодельные бомбы в спортзале, где находилось большинство заложников. Первая из бомб была закреплена в баскетбольном кольце, вторая – под подоконником. Однако по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошёл в противоположном конце зала, в 18 метрах от того места, на которое указывало следствие, а через весь зал пролетел огромный огненный шар, как от выстрела из огнемёта. Как следует из показаний свидетелей, ни одно взрывное устройство, установленное террористами, не взрывалось.
Юрий Савельев, военный эксперт, экс-депутат Госдумы и член парламентской комиссии по расследованию теракта, созданной в 2004 году, утверждает, что взрывы произошли в результате обстрела школы с крыш двух близлежащих к ней домов. Комиссия обнаружила на крышах тубусы от огнемётов. Впоследствии во время штурма – как по утверждению очевидцев, так и по утверждению Савельева – школа обстреливалась из тяжёлого вооружения и оружия "неизбирательного действия". В частности, из танков велась стрельба по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 заложников.
Большинство заложников погибли во время штурма
Российское следствие утверждает, что все 333 заложника погибли в результате взрыва бомбы, заложенной террористами в спортзале. Согласно же докладу Юрия Савельева, большая часть заложников погибла в ходе штурма и совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы – южное – было снесено в ночь с 3 на 4 сентября, как считают родственники погибших, чтобы уничтожить следы от снарядов.
Со многими выводами, которые содержатся в докладе Савельева, согласился Европейский суд по правам человека, обязавший правительство России провести новое расследование обстоятельств теракта в Беслане. Также доклад был отправлен лично Путину – это сделал сам Савельев, который хорошо знаком с президентом России ещё по работе в мэрии Санкт-Петербурга. Никакой реакции ни от Путина, ни от его окружения не последовало. Правительство России не возобновило расследование. При этом власти выплатили почти все компенсации, присуждённые ЕСПЧ родственникам жертв Беслана, – около 3 миллионов евро.
Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. Её обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология протеста".
Причиной для штрафа послужил ролик на YouTube, на котором Соболь призвала участвовать в акции против политических репрессий 31 августа в Москве. Ранее оппозиционерка уже несколько раз была оштрафована на общую сумму 900 тысяч рублей из-за участия в несогласованных акциях.
Полиция задержала Соболь в понедельник вечером на выходе из магазина и отвезла в ОВД "Красносельское", где на политика составили протокол и отпустили.
Нидерландские следователи, расследующие обстоятельства катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, заинтересованы в том, чтобы пообщаться с находящимся под стражей на Украине Владимиром Цемахом, бывшим участником сепаратистских вооружённых формирований в Донбассе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк.
По словам пресс-секретаря, прокуратура Нидерландов, которая руководит расследованием, заинтересована в том, чтобы Цемах оставался на Украине и был доступен для вопросов следствия. В случае же, если Цемах в рамках обмена заключёнными и удерживаемыми лицами будет передан России, следствие затрудняется сказать, получит ли оно возможность с ним поговорить.
При этом ван де Мосдейк не подтвердила и не опровергла, что Цемах официально является свидетелем или подозреваемым по делу о катастрофе "Боинга". Ранее в украинских СМИ появились неподтверждённые сообщения о том, что в Нидерландах его рассматривают как подозреваемого. Официально подозрения были выдвинуты только в адрес четырёх человек, бывших командиров сепаратистов так называемой "ДНР". Цемаха в их числе нет.
Владимира Цемаха на Украине называют командиром противовоздушной обороны поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" на том участке, где 17 июля 2014 года был сбит "Боинг". Сам он это отрицает. В нынешнем году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был вывезен в Киев с неподконтрольной Украине территории Донбасса.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен, чтобы не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона. Обмена до сих пор не произошло.
"Боинг" был сбит, как установило следствие, из установки "Бук", принадлежавшей российской армии и доставленной на восток Украины. Погибли все, кто был на борту, – 298 человек, большинство – граждане Нидерландов. Ракета была выпущена с подконтрольной сепаратистам территории. Нидерланды и Австралия призвали Россию признать причастность к гибели "Боинга", Россия её отрицает.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали на своём сайте имена кандидатов в Московскую городскую думу, которых они рекомендуют поддержать на выборах 8 сентября в рамках стратегии так называемого "Умного голосования".
Первоначально, чтобы узнать кандидата по тому или иному округу, необходимо было зарегистрироваться на сайте, введя адрес, который относится к этому округу. Впоследствии, однако, Алексей Навальный опубликовал на своём сайте общий список кандидатов.
В списке 33 кандидата от КПРФ, 8 представителей "Справедливой России", 3 – "Яблока" и 1 самовыдвиженец. "Умное голосование" Навальный называет инструментом борьбы с "Единой Россией", его сущность он ранее описал так: "Если все мы договоримся и проголосуем за самого сильного противника ЕР, он победит, и "Единая Россия" потеряет еще один мандат. Когда мы определяем самого сильного кандидата, мы основываемся только на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах, отбрасывая все наши идеологические предпочтения". Именно этим принципом сторонники Навального объясняют тот факт, что большинство кандидатов в их списке – коммунисты.
Список во многом повторяет опубликованный на прошлой неделе список из 45 человек, о котором сообщалось как о рекомендации для "Умного голосования". Штаб Навального тогда дистанцировался от него. В обоих списках, в частности, присутствуют имена Николая Губенко (КПРФ), внука лидера КПРФ – Леонида Зюганова, представителей "Яблока" Сергея Митрохина и Евгения Бунимовича и многих других кандидатов. Есть, однако, и разночтения – так, в опубликованном сегодня списке появилось имя кандидата от КПРФ Анастасии Удальцовой, жены левого активиста Сергея Удальцова.
Ряд оппозиционных политиков критиковали саму идею "Умного голосования" или подход Навального к отбору кандидатур для включения в список. С критикой, в частности, выступили Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков. Кандидат в Мосгордуму по одному из округов Роман Юнеман настаивал на том, что в список Навального должен быть включён он, а не кандидат от КПРФ Владислав Жуковский, приводя данные соцопроса.
Лидер фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов смог в результате нескольких обменов недвижимости с мэрией получить вместо небольшой квартиры на юго-западе Москвы две в самом центре города. Такое утверждение содержится в расследовании, опубликованном на сайте Алексея Навального.
Как пишет основатель Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на данные Росреестра, Орлов в 2004 году оформил в собственность квартиру на улице Крупской в Ломоносовском районе Москвы. Площадь жилья – 58,4 кв. метра. Через три года депутат Мосгордумы по договору мены вместо этой квартиры получил новую недвижимость – в доме на улице Удальцова, где селятся семьи чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Новая квартира оказалась почти в три раза больше предыдущей – 166,2 кв. метра. Наконец, в 2012 году Орлов вернул городу этот объект, а по другому договору мены получил от столичных властей две квартиры – на Композиторской улице в районе Арбат. Их площадь – 132,1 кв. метра и 113,7 кв. метра. Кроме того, Орлов арендует еще и служебное жилье площадью 295,8 кв. метра.
Следствие предъявило обвинение в призывах к экстремистской деятельности через интернет студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. В то же время, с него сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию у мэрии Москвы 27 июля. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Ранее о том, что Егора Жукова теперь обвиняют в призывах к экстремизму, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Следствие усмотрело призывы к экстремизму в видеоблоге, который студент ведёт на Youtube. "Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним... решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ" - цитирует Чиков постановление о возбуждении дела.
"Вместе с тем, в ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года" - говорится в сообщении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что на видеозаписях, на которых, как утверждало следствие, фигурирует Жуков, на самом деле был другой человек.
В минувшую субботу в квартире Жукова прошёл обыск. Были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг. Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где содержится студент.
Перед этим Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала Жукова. По словам адвоката Ильи Новикова, 10 роликов проверяли на "экстремизм". Адвокат заявляет, что у следователей нет никаких доказательств вины арестованного студента.
Правительство отказалось от разработки укороченного варианта гражданского лайнера "Сухой Суперджет 100". Об этом газете "Ведомости" рассказал владелец авиакомпании S7 Владислав Филёв. Его компания заказала 75 таких самолётов, но на совещании по развитию региональной авиации ему заявили, что соглашение ничтожно.
О том, что S7 подписала рамочное соглашение на поставку 75-местных "Суперджетов", стало известно в феврале 2018 года. Сделка оценивалась приблизительно в 26 миллионов долларов за самолёт, то есть примерно в 2 миллиарда долларов. Сейчас базовая вместимость лайнера – 98 кресел, облегчённый самолёт планировалось использовать для региональных перевозок с 2022 года.
Авиация превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги государства. Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного видаВладислав Филёв, владелец авиакомпании S7
По словам Филева, на совещании представитель Минпромторга заявил ему, что соглашение о поставке новых самолётов ничтожно. "Это меня прямо вывело из себя", – заявил он.
"Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям. Гражданский авиапром на сегодняшний день глубоко убыточен. Он дотируется. К чему приведет попытка дать авиации неправильного размера самолёт? Она приведет к тому, что авиация <…> превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги [государства], — считает Филёв. – Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного вида".
По словам Филёва, стоместный "Суперджет" перспектив стать коммерческим продуктом не имеет.
В пресс-службе Минпромторга заявление главы владельца S7 отвергли. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с авиакомпанией по-прежнему рассматривается, сообщило позднее РИА "Новости".
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по "московскому делу" – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространённом во вторник днём. В действиях обвиняемых отсутствует состав преступления.
"Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", – говорится в пресс-релизе.
Абаничева, Конона, Костенка и Барабанова, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках, которыми власти называют несогласованную акцию в Москве 27 июля, вечером во вторник отпустили из-под ареста на свободу. При этом Следственный комитет отмечает, что в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. "Соответствующие материалы будут направлены в полицию", – заявляет пресс-служба ведомства.
Адвокат телережиссёра Дмитрия Васильева ещё 19 августа сообщал, что с его подзащитного снято подозрение по делу о "массовых беспорядках".
В Москве полиция задержала председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко. Его обвиняют в проведении акции без подачи уведомления, сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Бойко рассказал "МБХ медиа", что поводом для его задержания послужил репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии по Бульварному кольцу 31 августа.
Из-за этой же акции сегодня задержан оппозиционный активист Марк Гальперин. Полицейские ждали его у подъезда. Гальперину вменяется в вину участие в несогласованном с властями публичном мероприятии, передаёт "ОВД-Инфо".
В понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника акции 27 июля Никиту Чирцова, его обвиняют в применении насилия к представителю власти. На аресте настаивали следователь и прокурор. По их мнению, обвиняемый может скрыться от следствия, сообщает "Медиазона".
22-летний Никита Чирцов рассказывал, что в Москве он учился на программиста. Сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете. По его словам, он приехал в гости к московским друзьям, а 27 июля был задержан на акции протеста. 31 июля суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.
Позже его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве. 28 августа Чирцова задержали в Минске и через два дня выслали в Россию. Задерживать в аэропорту его не стали, а задержали только вчера.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. До сегодняшнего дня в так называемом "московском деле" было 17 обвиняемых. В отношении шести человек следствие было завершено, дела переданы в суды.
Двое обвиняемых по так называемому "московскому делу" - Егор Жуков и Сергей Фомин - переведены из-под стражи под домашний арест. Суды в Москве во вторник удовлетворили ходатайства Следственного комитета об изменении меры пресечения.
Фомину и Жукову запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом.
Фомина обвиняют в участии в массовых беспорядках - так следствие характеризует акцию оппозиции в Москве 27 июля. При этом ранее во вторник Следственный комитет прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по этому делу – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В их действиях не нашли состава преступления. Содержавшихся в СИЗО четырёх обвиняемых должны выпустить на свободу.
Жукова также обвиняли в участии в беспорядках. Во вторник это обвинение с него сняли, однако возбудили против него новое уголовное дело - о призывах к экстремизму через интернет.
Верховная рада 3 сентября внесла изменение в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Решение поддержали 373 парламентария при трёхстах необходимых.
30 августа законопроект был принят в первом чтении. В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказались только депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сославшись на нарушение регламента. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании, сообщает ТАСС.
Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности был внесён в Верховную раду предыдущего созыва тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с ним из конституции страны предлагалось убрать норму о том, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.
Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным.
Вместе с тем Конституция и впредь гарантирует, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
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