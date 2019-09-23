Фильм Радио Свобода получил премию Фонда этнографических исследований

Фильм "День рождения" режиссеров Андрея Киселева и Сусанны Баранжиевой, снятый для проекта Радио Свобода "Признаки жизни", получил премию Фонда этнографических исследований на пятом Международном фестивале документального кино "Абрикосовое дерево" в Армении.

Фестиваль открыл фильм Александра Расторгуева и Сусанны Баранжиевой "Последний день". Лента посвящена массовым протестам в Армении весной 2018 года. Это последняя законченная работа Расторгуева, погибшего в Центральноафриканской Республике летом того же года.

Гран-при фестиваля в первой номинации получил итальянский режиссер Джованни Тоничелли за фильм "Cчастливый день". В номинации "Полнометражный фильм" победила лента "Истоки" Ашота Мкртчяна. Специальным призом жюри были награждены режиссеры Касиент Кубаничбек за фильм "Орел" и Дарья Демура за картину "Игра в классики".