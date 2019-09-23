Предполагаемого информатора ЦРУ Смоленкова объявили в розыск

Предполагаемый информатор ЦРУ и бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков объявлен в розыск, как пропавший без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел. Кто именно инициировал розыск пока неизвестно.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о том, что администрация президента России наказала чиновников, которые в 2017 году допустили выезд за границу Смоленкова. Действия должностных лиц квалифицировали как безответственность и ослабление контроля.

Имя Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике. Сотрудник американской разведки, по данным СМИ, несколько десятилетий строил карьеру в российском МИД и Администрации президента, а в 2017 году был вывезен из России через Черногорию из-за опасности разоблачения. После сообщений в прессе Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова.

ЦРУ информацию о вывезенном из России агенте назвало "неточной". Президент США Дональд Трамп сказал, что ответ ведомства его устраивает. ФСБ информацию не комментировало.