Павла Ребровского из дела "Нового величия" хотят судить повторно

Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор Павлу Ребровскому – одному из обвиняемых по делу оппозиционной организации "Новое величие". Летом на суде Ребровский рассказывал, что пошел на сделку со следствием, в рамках которой ему обещали условный срок. Однако вместо этого суд назначил обвиняемому два с половиной года колонии.

Как сообщает во вторник агентство ТАСС со ссылкой на адвоката, прокуратура просит отменить приговор, так как Ребровский, которого судили отдельно от остальных обвиняемых, "нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела".

Мосгорсуд должен будет рассмотреть жалобу прокуратуры 8 октября.

На допросе в Люблинском суде в июле этого года Павел Ребровский заявил, что дал признательные показания под давлением следователя, который угрожал ему статьёй о терроризме, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Во время более чем часового допроса в суде Ребровский заявил, что никто из обвиняемых по делу "Нового величия" ни к каким радикальным действиям не призывал.

После заявления Ребровского Московский городской суд назначил прокурорскую проверку его досудебного соглашения со следствием. Как пояснила тогда адвокат Мария Эйсмонт, если будет доказано, что её подзащитный нарушил соглашение, приговор могут отменить. В таком случае дело будут рассматривать повторно в общем деле с другими обвиняемыми.

Дело "Нового величия"

В деле "Нового величия" 10 обвиняемых: это Мария Дубовик, Анна Павликова, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Павел Ребровский и Рустам Рустамов. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, целью движения было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима". Для этого активисты якобы проводили тренировки в Подмосковье: учились стрелять и бросать "коктейли Молотова".

После задержания обвиняемый Руслан Костыленков рассказывал о пытках. Шестерых активистов, включая Павликову и Дубовик, суд отправил в СИЗО, остальных – под домашний арест. В изоляторе у девушек начались проблемы со здоровьем. Только после московского "Марша матерей", участники которого требовали освободить из изолятора Дубовик и Павликову, их перевели под домашний арест.

Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение, их дела суд рассмотрел в особом порядке. Ребровский получил 2,5 года заключения, а Рустамов – два года колонии условно.

Показания Руслана Д./Родиона Зелинского

В основу дела "Нового величия" легли показания засекреченного информатора Руслана Д. (Данилов), который во время встреч активистов, познакомившихся в чатах в мессенджере Telegram, предложил им создать политическую организацию и написать устав. Именно Руслан Д. рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на следующий день после неудавшейся "революции" Вячеслава Мальцева – 6 ноября 2017 года – стали появляться новые оппозиционные чаты. Один из таких чатов, по словам свидетеля, создала Дубовик. Чат стал "своеобразной приемной для участников планируемого политического движения", утверждал Руслан Д. При этом "понимая возможность противоправной деятельности" этой группы, он вступил в переписку, чтобы потом поделиться информацией с правоохранительными органами. Также в материалах есть показания еще двух свидетелей, которые были осведомителями правоохранительных органов.

Обвиняемые по делу "Нового величия" настаивают, что именно Руслан Д. предложил создать организацию и написать её устав, ряд формулировок которого сторона обвинения считает экстремистскими. Также в августе появилась информация, что настоящее имя Русалана Д. –​ Родион Зелинский.