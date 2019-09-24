Песков: в США или Канаде за бросок стаканчика в полицию застрелят

В США или Канаде участника несанкционированной акции застрелят за брошенный в полицейского стаканчик, в то время как в России его "может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с первокурсниками факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Видеозапись, сделанная на мобильный телефон, опубликована в сообществе pzhalsta в социальной сети ВКонтакте.

Песков заявил: "Там вот был какой-то парень, который подбросил стаканчик". Предположительно, имеется в виду дело 25-летнего Сергея Абаничева, которого обвинили в массовых беспорядках за то, что он якобы бросил в полицейского банку на акции у мэрии Москвы. Защита настаивала, что это был бумажный стаканчик и что обвиняемый бросил его на асфальт. Уголовное преследование Абаничева было прекращено в начале сентября.

Как сообщает студенческое издание DOXA, участники встречи также спросили Пескова о правомерности возбуждения уголовного дела в отношении студента ВШЭ Егора Жукова. На это пресс-секретарь президента ответил, что не может ставить под вопрос деятельность государства.

"Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг. Это ваш друг, и вы его защищаете. Я, поскольку работаю на это государство, не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства", – заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков пожелал, чтобы "история" Жукова закончилась для него "с минимальным ущербом".