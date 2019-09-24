Песков: в США или Канаде за бросок стаканчика в полицию застрелят

В США или Канаде участника несанкционированной акции застрелят за брошенный в полицейского стаканчик, в то время как в России его "может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с первокурсниками факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Видеозапись, сделанная на мобильный телефон, опубликована в сообществе pzhalsta в социальной сети ВКонтакте.
- Песков заявил: "Там вот был какой-то парень, который подбросил стаканчик". Предположительно, имеется в виду дело 25-летнего Сергея Абаничева, которого обвинили в массовых беспорядках за то, что он якобы бросил в полицейского банку на акции у мэрии Москвы. Защита настаивала, что это был бумажный стаканчик и что обвиняемый бросил его на асфальт. Уголовное преследование Абаничева было прекращено в начале сентября.
Как сообщает студенческое издание DOXA, участники встречи также спросили Пескова о правомерности возбуждения уголовного дела в отношении студента ВШЭ Егора Жукова. На это пресс-секретарь президента ответил, что не может ставить под вопрос деятельность государства.
"Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг. Это ваш друг, и вы его защищаете. Я, поскольку работаю на это государство, не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства", – заявил официальный представитель Кремля.
При этом Песков пожелал, чтобы "история" Жукова закончилась для него "с минимальным ущербом".
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акции протеста в центре Москвы 27 июля, которую власти охарактеризовали как беспорядки. В связи с событиями 27 июля были осуждены пять человек, ещё двое – Константин Котов и Владислав Синица – были осуждены по другим статьям, но также в связи с "московским делом".
- Учащегося ВШЭ Егора Жукова изначально обвинили в участники в массовых беспорядках. Это обвинение с него снято, но теперь студента подозревают в призывах к экстремизму за видео, которые он публиковал на своем канале в YouTube.
- В поддержку Жукова и других обвиняемых по "московскому делу" выступают учёные и студенты, деятели культуры, журналисты и общественные деятели в России и других странах.
- В частности, накануне к требованию прекратить политические репрессии в связи с протестами в Москве присоединились более двухсот российских музыкантов. Авторы открытого письма призывают освободить всех политических заключённых и прекратить фабрикацию новых дел.
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