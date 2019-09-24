Европейский суд общей юрисдикции отменил продление санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2018–2019 годы. Тем не менее заморозка активов политика в странах Европы останется в силе, так как ранее санкции были продлены и на 2020 год. Об этом передаёт корреспондент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе.

Впервые Евросоюз ввёл санкции против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича и него самого в марте 2014 года, они были наказанием за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Янукович руководил Украиной с 2010-го по февраль 2014 года. Тогда он был эвакуирован из страны российским спецназом на фоне острого конституционного кризиса и событий Евромайдана. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене и пособничестве к развязыванию агрессивной войны. Приговор обжалован и не вступил в силу, сам бывший президент, получивший убежище в России, свою вину категорически отрицает.