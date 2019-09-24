Актёры и режиссёры обратились к Медведеву из-за "московского дела"

Российские актёры и режиссёры написали открытое письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить уголовное преследование и отпустить обвиняемых по так называемому "московскому делу". Деятели культуры обратили внимание политика на дело Алексея Меняйло, который находится под стражей якобы из-за участия в массовых беспорядках на акции 27 июля.

Письмо подписали режиссёры Андрей Звягинцев, Авдотья Смирнова, Любовь Аркус, Владимир Мирзоев, актёры Константин Хабенский, Александр Филиппенко, Максим Суханов, Максим Виторган, Евгений Цыганов, Егор Бероев, Анатолий Белый и актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Татьяна Догилева, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Елена Коренева, Татьяна Друбич, Ингеборга Дапкунайте.

Так называемое "московское дело" было возбуждено после акции протеста в центре Москвы 27 июля, которую власти охарактеризовали как беспорядки. В понедельник стало известно, что правоохранительные органы возобновили активные следственные действия по делу о "массовых беспорядках". Ранее многие уголовные дела были переквалифицированы с этой статьи на статью о применении насилия в отношении представителей власти, но теперь сотрудники силовых ведомств вернулись к идее объединить действия всех протестующих в одну фабулу и найти организаторов "беспорядков", говорят собеседники РБК и подтверждают источники Радио Свобода.