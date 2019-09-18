В России массово публикуют письма за прекращение "московского дела"

Российские врачи, представители книжного бизнеса, работники IT-сферы опубликовали открытые письма с требованием прекратить "московское дело".

На страницах в социальных сетях представители отраслевых сообществ потребовали освободить обвиняемых и пересмотреть приговоры осуждённым. Каждое письмо подписали несколько десятков человек.

В среду, 18 сентября, с аналогичным открытым письмом в адрес генерального прокурора России выступили преподаватели школ и вузов. Ранее в защиту осуждённых и обвиняемых по "московскому делу" высказались более ста священников Русской православной церкви из России и зарубежных стран.