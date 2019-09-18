Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В России массово публикуют письма за прекращение "московского дела"

Российские врачи, представители книжного бизнеса, работники IT-сферы опубликовали открытые письма с требованием прекратить "московское дело".

На страницах в социальных сетях представители отраслевых сообществ потребовали освободить обвиняемых и пересмотреть приговоры осуждённым. Каждое письмо подписали несколько десятков человек.

В среду, 18 сентября, с аналогичным открытым письмом в адрес генерального прокурора России выступили преподаватели школ и вузов. Ранее в защиту осуждённых и обвиняемых по "московскому делу" высказались более ста священников Русской православной церкви из России и зарубежных стран.

  • В июле в Москве начались массовые протесты против недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму. Акции продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек.
  • По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. СМИ называют это "московским делом".
  • По "московскому делу" были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG