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В Британии закрыли дело против крупного спонсора кампании за Брекзит

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью во вторник заявило, что закрыло расследование, начатое в прошлом году в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса, одного из крупнейших спонсоров кампании за выход Великобритании из ЕС.

Агентство заявило, что не нашло доказательств получения Бэнксом денег на финансирование кампании перед референдумом о Брекзите от третьих лиц. Также не было найдено доказательств того, что он действовал не по собственной инициативе, а по чьему-то поручению.

Подозрения в адрес Бэнкса были высказаны избирательной комиссией Великобритании. В прессе высказывались предположения, что подлинными владельцами около 8 миллионов фунтов, которые бизнесмен вложил в кампанию за выход из ЕС, был не Бэнкс, а другие лица. Не исключалась и их связь с Россией.

/**/ /**/ /**/ Найджел Фараж (один из руководителей кампании по Брекзиту) и Аррон Бэнкс (справа)
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Сам Бэнкс это категорически отрицал. Он приветствовал решение закрыть дело и заявил, что теперь будет судиться со СМИ.

В избирательной комиссии заявили о несовершенстве британского законодательства, которое оставляет "лазейки" для непрозрачного финансирования политических кампаний.

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