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"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар" от России

Режиссёр Кантемир Балагов

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Фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова во вторник выдвинули на премию "Оскар" от России в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

Ранее картина Балагова получила приз на фестивале в Каннах за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" . Фильм также был отмечен наградой Международной федерации кинокритиков FIPRESCI с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

/**/ /**/ /**/ Слева направо: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Кантемир Балагов, Канны, 16 мая 2019 года
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"Дылда" рассказывает историю двух фронтовых подруг живущих в послевоенном Ленинграде. Это вторая режиссёрская работа Балагова. Картина была вдохновлена первой книгой лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

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