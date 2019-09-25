УФСИН в Карелии проверит информацию о пытках в колониях

Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Карелии начало проверку информации о пытках в колониях региона. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка началась после того, как "Медиазона" и канал "Настоящее Время" опубликовали материал о пытках в колонии №9 в Петрозаводске.

В этом учреждении отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев и осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они рассказали, что их избивают, обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.

В январе 2019 года суд приговорил экс-начальника колонии №7 в Карелии Сергея Коссиева к 2,5 годам заключения за превышение полномочий. Отбывавший наказание в этой колонии гражданский активист Ильдар Дадин заявлял, что его пытали. В августе 2019 года стало известно, что Коссиев не был этапирован и отбывает наказание около дома.