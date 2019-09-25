Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

УФСИН в Карелии проверит информацию о пытках в колониях

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Карелии начало проверку информации о пытках в колониях региона. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка началась после того, как "Медиазона" и канал "Настоящее Время" опубликовали материал о пытках в колонии №9 в Петрозаводске.

В этом учреждении отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев и осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они рассказали, что их избивают, обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.

В январе 2019 года суд приговорил экс-начальника колонии №7 в Карелии Сергея Коссиева к 2,5 годам заключения за превышение полномочий. Отбывавший наказание в этой колонии гражданский активист Ильдар Дадин заявлял, что его пытали. В августе 2019 года стало известно, что Коссиев не был этапирован и отбывает наказание около дома.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG