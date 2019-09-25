Правительство одобрило законопроект о запрете клеток в судах

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин, так называемых "аквариумов" в залах судебных заседаний. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в среду.

Законопроект в ноябре прошлого года внесла в Госдуму группа членов Совета Федерации. Согласно пояснительной записке, "клетки и аквариумы" мешают судьям относиться к подсудимым без предрассудков, а также общению подсудимых с адвокатами.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова считает, что депутаты Госдумы затягивают принятие законопроекта, а суды оценили демонтаж клеток в "космические суммы".

Ранее за отмену клеток для подсудимых высказался глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

В то же время глава Московского городского суда Ольга Егорова против полного запрета клеток. Она считает, что они необходимы при рассмотрении дел обвиняемых в терроризме и убийствах.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказатьсяот клеток во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".