Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил заблокировать в России сайт лотереи "Грин-кард" — организованного правительством США ежегодного розыгрыша постоянных видов на жительство в стране. Таким образом член "Справедливой России" предлагает ответить на проблемы с американскими визами, возникшие у членов российское делегации перед сессией Генеральной ассамблии ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщила газета "Известия".

О проблемах с визами у членов российской делегации рассказал накануне информационным агентствам член верхней палаты парламента Константин Косачёв. По его словам, он и ещё 9 человек не смогли вовремя получать разрешение на въезд в США, чтобы посетить сессию ООН. В российском МИД пообещали сделать обсуждение инцидента центральной темой на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео.

Чепа назвал проблему с визами "беспрецедентным случаем", требущим серьёзного ответа. "Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — сказал он "Известиям". По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором граждане могут подать заявку на участие в розыгрыше видов на жительство, чтобы ударить по имиджу США как оплота демократии.

По данным Госдепартамента США, в 2017 году в розыгрыше "Грин-кард" приняли участие рекордные 434 тысячи граждан России, между ними были разыграны виды на жительство для 4500 заявителей и их близких родственников.