Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Мосгорсуд перенес заседание по делу Павла Устинова

Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на приговор

Смотреть комментарии

Мосгорсуд перенес на 30 сентября рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову, передает корреспондент Радио Свобода. В ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что надзорное ведомство сочло приговор излишне жестоким и что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.

Сам Устинов и его защита назвали приговор противоречивым: в суде не было установлено, что актер интересовался политикой и митингами, не указано, как у него мог возникнуть умысел на причинение повреждений бойцу Росгвардии. Кроме того, суд не оценил видеозапись задержания актера и отказался приобщить еще одно видео по просьбе защиты.

Адвокат Дмитрий Чешков попросил суд приобщить и посмотреть видеозаписи, полученные от свидетелей корреспондента "Дождя" Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского, которые стали очевидцами задержания Устинова. Юрист отметил, что обратился за разъяснением к специалистам, мог ли Устинов причинить указанный в приговоре вред здоровью Лягина. Исследование проводилось по видео, которое посмотрели в первой инстанции. Эти материалы Чешков также попросил приобщить к делу. В связи с появлением новых доказательств в деле коллегия приняла решение о переносе заседания.

Сам Устинов после заседания поблагодарил всех за поддержку.

Дело актера

3 августа Росгвардия сообщила, что один из ее сотрудников пострадал во время акции протеста в центре Москвы. В этой связи было возбуждено уголовное дело, а 5 августа Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗ0 24-летнего начинающего актера Павла Устинова.

/**/ /**/ /**/
Смотри также

Устинов заявил о поддержке других обвиняемых по "московскому делу"

По версии следствия, 3 августа боец Росгвардии попытался задержать Устинова у дома №18 на Тверской. Во время задержания Устинов сопротивлялся, в результате у сотрудника правоохранительных органов был диагностирован вывих плечевого сустава левой руки. Устинову предъявили обвинение по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья" (часть 2 статьи 318 УК). Устинов не признал свою вину. В суде по избранию меры пресечения он говорил, что не участвовал в демонстрации. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", рассказывал Устинов.

12 сентября Тверской районный суд Москвы за один день рассмотрел дело актера. Судья Алексей Криворучко изучил все доказательства обвинения допросил потерпевшего Александра Лягина и его коллег, прочел медицинские документы и рапорты, но отказался смотреть предоставленное защитой видео задержания актера. На записи запечатлено, что Устинов не принимал участия в акции и стоял в стороне, когда на него набросились сотрудники Росгвардии.

В прениях гособвинение запросило для Устинова шесть лет колонии общего режима, а защита просила оправдать подсудимого. "Я считаю, что не наносил никакого физического вреда, он это прекрасно знает, и свидетели это прекрасно знают. Я не понимаю, зачем это все делается, честно говорю. Надеюсь на благоразумие", сказал Устинов в последнем слове. 16 сентября Криворучко приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии.

Реакция на приговор

Приговор вызвал большой резонанс: осуждённого поддержали актеры и режиссеры, а после и представители других профессий. Они записывали видео в поддержку Устинова и устраивали пикеты у администрации президента. Акция продолжается до сих пор, теперь на ней упоминают не только Устинова, но и всех фигурантов "московского дела". О невиновности Устинова заговорили прокремлевские журналисты и представители "Единой России". Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову нужно заменить реальный срок на условный.

/**/ /**/ /**/ Евгений Коваленко
Смотри также

Столичные протесты. Краткий справочник по уголовным делам

19 сентября стало известно, что прокуратура, просившая для Устинова шесть лет колонии, потребовала отменить приговор из-за "чрезмерной суровости". До апелляции Устинова отпустили из СИЗО: он находился под арестом с 5 августа до 20 сентября. После освобождения Устинов выразил поддержку родственникам других осужденных и обвиняемых по "московскому делу". "Я не останусь в стороне и буду поддерживать их всеми возможными способами", – сказал Устинов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG