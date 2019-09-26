Мосгорсуд перенес заседание по делу Павла Устинова

Мосгорсуд перенес на 30 сентября рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову, передает корреспондент Радио Свобода. В ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что надзорное ведомство сочло приговор излишне жестоким и что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.

Сам Устинов и его защита назвали приговор противоречивым: в суде не было установлено, что актер интересовался политикой и митингами, не указано, как у него мог возникнуть умысел на причинение повреждений бойцу Росгвардии. Кроме того, суд не оценил видеозапись задержания актера и отказался приобщить еще одно видео по просьбе защиты.

Адвокат Дмитрий Чешков попросил суд приобщить и посмотреть видеозаписи, полученные от свидетелей – корреспондента "Дождя" Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского, которые стали очевидцами задержания Устинова. Юрист отметил, что обратился за разъяснением к специалистам, мог ли Устинов причинить указанный в приговоре вред здоровью Лягина. Исследование проводилось по видео, которое посмотрели в первой инстанции. Эти материалы Чешков также попросил приобщить к делу. В связи с появлением новых доказательств в деле коллегия приняла решение о переносе заседания.

Сам Устинов после заседания поблагодарил всех за поддержку.

Дело актера

3 августа Росгвардия сообщила, что один из ее сотрудников пострадал во время акции протеста в центре Москвы. В этой связи было возбуждено уголовное дело, а 5 августа Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗ0 24-летнего начинающего актера Павла Устинова.

По версии следствия, 3 августа боец Росгвардии попытался задержать Устинова у дома №18 на Тверской. Во время задержания Устинов сопротивлялся, в результате у сотрудника правоохранительных органов был диагностирован вывих плечевого сустава левой руки. Устинову предъявили обвинение по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья" (часть 2 статьи 318 УК). Устинов не признал свою вину. В суде по избранию меры пресечения он говорил, что не участвовал в демонстрации. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", – рассказывал Устинов.

12 сентября Тверской районный суд Москвы за один день рассмотрел дело актера. Судья Алексей Криворучко изучил все доказательства обвинения – допросил потерпевшего Александра Лягина и его коллег, прочел медицинские документы и рапорты, но отказался смотреть предоставленное защитой видео задержания актера. На записи запечатлено, что Устинов не принимал участия в акции и стоял в стороне, когда на него набросились сотрудники Росгвардии.

В прениях гособвинение запросило для Устинова шесть лет колонии общего режима, а защита просила оправдать подсудимого. "Я считаю, что не наносил никакого физического вреда, он это прекрасно знает, и свидетели это прекрасно знают. Я не понимаю, зачем это все делается, честно говорю. Надеюсь на благоразумие", – сказал Устинов в последнем слове. 16 сентября Криворучко приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии.

Реакция на приговор

Приговор вызвал большой резонанс: осуждённого поддержали актеры и режиссеры, а после и представители других профессий. Они записывали видео в поддержку Устинова и устраивали пикеты у администрации президента. Акция продолжается до сих пор, теперь на ней упоминают не только Устинова, но и всех фигурантов "московского дела". О невиновности Устинова заговорили прокремлевские журналисты и представители "Единой России". Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову нужно заменить реальный срок на условный.

19 сентября стало известно, что прокуратура, просившая для Устинова шесть лет колонии, потребовала отменить приговор из-за "чрезмерной суровости". До апелляции Устинова отпустили из СИЗО: он находился под арестом с 5 августа до 20 сентября. После освобождения Устинов выразил поддержку родственникам других осужденных и обвиняемых по "московскому делу". "Я не останусь в стороне и буду поддерживать их всеми возможными способами", – сказал Устинов.