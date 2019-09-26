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"Медиазона" рассказала об алиби обвиняемого по "московскому делу" Алексея Миняйло

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"Медиазона" восстановила хронологию событий 27 июля, когда был задержан Алексей Миняйло. Издание отмечает, что 34-летний волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь не успел принять участия в акции протеста.

Миняйло со 2 августа находится в изоляторе. После акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла в центре Москвы 27 июля, ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Миняйло — единственный заключенный по этой статье в рамках "московского дела", кто находится под стражей. Второй обвиняемый, Сергей Фомин, 12 сентября был переведен под домашний арест. 20 сентября Следственный комитет попросил суд продлить срок ареста Миняйло.

/**/ /**/ /**/ Евгений Коваленко. Фото: Анна Артемьева / "Новая газета"
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"Получены доказательства активного участия Миняйло 27.07.2019 в несогласованной акции", — говорится в ходатайстве руководителя следственной группы по "московскому делу" Рустама Габдуллина.
В документе отмечается, что уже отсмотрены более 3 тысяч часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, но следствию еще предстоит "в полном объеме установить роль Миняйло в несогласованной акции". Для этого следователи собираются продолжить просмотр записей с акции 27 июля. С самим Миняйло никаких следственных действий не проводят уже два месяца, настаивает его адвокат Алан Гамазов. Миняйло не признает вины. Он утверждает, что 27 июля он не успел поучаствовать в акции протеста и был задержан вечером на подходе к Трубной площади.

Как отмечает "Медиазона", Миняйло весь день провел в Центре сбора подписей, ездил к Хамовническому суду, куда должны были доставить Соболь, следует из сообщений в социальных сетях самого обвиняемого и журналистов. Миняйло также встретился со знакомой активисткой рядом с Большой Никитской улицей. "Пока мы гуляли, он был очень осторожен. Потому что я-то гуляла вольготно: пойдем, посмотрим, че там. Он такой: не-не-не, давай вот не будем никуда соваться. Он меня уводил прям, целенаправленно не лез, он говорит: "Я совсем не готов". И мы пошли в Центр сбора подписей", — рассказала знакомая Миняйло Вассилина Морозова. В Центре Миняйло остается до вечера, это фиксируют камеры видеонаблюдения. В 19:24 он покидает помещение, спустя девять минут он публикует фотографию из автозака.

/**/ /**/ /**/ Евгений Коваленко
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