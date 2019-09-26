"Медиазона" рассказала об алиби обвиняемого по "московскому делу" Алексея Миняйло

"Медиазона" восстановила хронологию событий 27 июля, когда был задержан Алексей Миняйло. Издание отмечает, что 34-летний волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь не успел принять участия в акции протеста.

Миняйло со 2 августа находится в изоляторе. После акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла в центре Москвы 27 июля, ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Миняйло — единственный заключенный по этой статье в рамках "московского дела", кто находится под стражей. Второй обвиняемый, Сергей Фомин, 12 сентября был переведен под домашний арест. 20 сентября Следственный комитет попросил суд продлить срок ареста Миняйло.

"Получены доказательства активного участия Миняйло 27.07.2019 в несогласованной акции", — говорится в ходатайстве руководителя следственной группы по "московскому делу" Рустама Габдуллина.

В документе отмечается, что уже отсмотрены более 3 тысяч часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, но следствию еще предстоит "в полном объеме установить роль Миняйло в несогласованной акции". Для этого следователи собираются продолжить просмотр записей с акции 27 июля. С самим Миняйло никаких следственных действий не проводят уже два месяца, настаивает его адвокат Алан Гамазов. Миняйло не признает вины. Он утверждает, что 27 июля он не успел поучаствовать в акции протеста и был задержан вечером на подходе к Трубной площади.

Как отмечает "Медиазона", Миняйло весь день провел в Центре сбора подписей, ездил к Хамовническому суду, куда должны были доставить Соболь, следует из сообщений в социальных сетях самого обвиняемого и журналистов. Миняйло также встретился со знакомой активисткой рядом с Большой Никитской улицей. "Пока мы гуляли, он был очень осторожен. Потому что я-то гуляла вольготно: пойдем, посмотрим, че там. Он такой: не-не-не, давай вот не будем никуда соваться. Он меня уводил прям, целенаправленно не лез, он говорит: "Я совсем не готов". И мы пошли в Центр сбора подписей", — рассказала знакомая Миняйло Вассилина Морозова. В Центре Миняйло остается до вечера, это фиксируют камеры видеонаблюдения. В 19:24 он покидает помещение, спустя девять минут он публикует фотографию из автозака.